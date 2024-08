Adrián Lastra, obligado a someterse a varias operaciones tras un accidente de moto: "En un susto se te puede ir todo"

"Antes de nada… ESTOY BIEN!!!", comenzaba su post en Instagram el actor Adrián Lastra. Ha sufrido un accidente de moto y ha querido comunicarlo él personalmente a través de esta publicación "antes de que se filtre de cualquier manera los medios de comunicación". Lo define como "un accidente de moto bastante aparatoso", aunque "tuve mucha suerte la verdad". Incluso bromeaba: "bueno, entre suerte y que estoy fuerte también".

A consecuencia de este accidente, ha tenido que pasar por diferentes operaciones. "Me tuvieron que operar de cirugía plástica la mano izquierda, el dedo índice y anular el anular con fractura de la última falange con el riesgo de amputarla, pero pudieron salvarla! Y luego otra operación en el pie izquierdo con factura abierta con luxación de el metatarso de el dedo meñique con ese regalito que veis en la foto de las agujas por fuera", precisa en Instagram, "y luego algún rasguño que otro".

"En un susto se te puede ir todo a la mierda"

"Qué saco con todo esto? Lo primero "Adri ESTÁS BIEN, no te preocupes!". Y sobre todo que en un susto se te puede ir todo a la mierda, para que me esté preocupando muchas veces de absurdeces", ha señalado el actor. "OBVIAMENTE no puedo terminar la gira de Medusa, con lo que me da mucha rabia… pero si anuncio que yo esté como este, finales de septiembre ESTRENO EL MUSICAL DE GREASE en el teatro APOLO DE MADRID!!! Que sigamos bailando la vida aunque yo de momento sea cojeando!", terminaba.

Adrián Lastra

El actor Adrián Lastra nació el 26 de febrero de 1984 en el barrio de Palomeras Bajas (distrito de Puente de Vallecas, Madrid). Con el tiempo, decidió que quería dedicarse a cantar. Es por lo que en el año 2003 empezó a recibir clases de técnica vocal y lírica con la cantante de ópera Victoria Manso. También realizó cursos de Interpretación musical con Patricia Ferro, lo que terminó con una actuación en la Sala Clamores de Madrid y con la actriz y cantante Susana Rinaldi, de Argentina.

En el mes de septiembre de ese mismo año, se presentó a un concurso nacional de música pop-rock que se llevó a cabo en Madrid en la sala Galileo Galilei, en el que obtuvo el primer premio. En julio de 2004 comenzó su andadura en el mundo del teatro musical con Broadway Millenium de la compañía de teatro Keops Karnak.

Entre los años 2004 y 2005, Adrián Lastra formó parte de La Década Prodigiosa, donde interpretó el musical "Flashdance". En 2005 comenzó a formar parte del elenco del musical 'Hoy no me puedo levantar' que se representaba en el Teatro Rialto de Madrid, en el que trabajó hasta que finalizó la gira en 2009. Sobre todo, interpretó los papeles de Colate y Mario, aunque en la gira también actuó en alguna ocasión como Panchi. A lo largo de esos años, también participó en la versión infantil del musical 'En tu fiesta me colé' que se llevaba a cabo en Madrid. En 2009 comenzó el musical '40, El Musical', donde interpretó el papel de Joaquín, un estudiante de periodismo que saca a la luz los secretos de sus amigos a través de un radioblog. Tras ello, en marzo de 2012 se incorporó a 'Más de cien mentiras', el musical con las canciones de Joaquín Sabina, en el papel de Tuli.

