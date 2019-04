Ciudadanos ve imposible cerrar este viernes el acuerdo con PP, aunque admite avances

Ciudadanos considera que ha habido "avances y acercamientos" en la negociación con el PP para la investidura de Mariano Rajoy, pero cree que son "insuficientes" y juzga "imposible" que cerrar un acuerdo este mismo viernes.

Así lo ha resumido el vicesecretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, quien destaca que desde la noche del jueves, después del contacto entre Albert Rivera y Mariano Rajoy, el PP ya ha puesto sobre la mesa cifras para aplicar las medidas sociales que exige Ciudadanos.

Lo que están midiendo es si esas partidas presupuestarias son o no suficientes. Ciudadanos proponía en su programa 7.300 millones para un plan contra la pobreza infantil, reforzar la lucha contra el fracaso escolar, habilitar complementos salariales para familias sin recursos, igualar permisos de paternidad y maternidad y potenciar la educación infantil de 0 a 3 años, pero entiende que esa cifra global pueda negociarse.

Está abierto el otro punto de discrepancia, las reformas institucionales que reclama Ciudadanos y que el PP no acaba de asumir, como las relativas al senado, las diputaciones provinciales o la despolitización de la Justicia. "Nos vamos acercando a esas horas en las que habrá que determinar si hay acuerdo o no, y si no lo hay, esos acercamientos no servirán de nada", ha comentado.