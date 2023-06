¿Sabías que las personas con estos rasgos y estas motivaciones son más propensas a creer en las teorías de la conspiración?

¿Por qué nos encanta imaginarnos teorías de la conspiración detrás del primer misterio que se nos plante delante, incluso cuando las probabilidades sean casi inexistentes? ¿Por qué ocurre esto, por qué no nos creemos las explicaciones y preferimos desconfiar de todo?

Una investigación publicada en la revista 'Psychological Bulletin' por la Asociación Americana de Psicología asegura que las personas pueden ser propensas a creer en teorías conspirativas por la combinación de ciertos rasgos de personalidad y motivaciones.

"No es probable que todos los conspiracionistas sean personas de mente simple y mentalmente enfermas, como suele retratar la cultura popular" dice la autora principal de la investigación Shauna Bowes.

Los investigadores analizaron datos de 170 estudios con más de 158.000 participantes, principalmente de Estados Unidos, Reino Unido y Polonia. Se centraron en los estudios que medían las motivaciones de los participantes o los rasgos de personalidad asociados al pensamiento conspirativo. Y concluyeron que las personas más motivadas para creer en la conspiración tenían la necesidad de comprender y sentirse seguras en su entorno y la necesidad de sentir que la comunidad con la que se identifican es superior a las demás.

Los participantes que percibían amenazas sociales eran más propensos a creer en teorías de la conspiración basadas en hechos concretos, como la teoría de que el gobierno estadounidense planeó los atentados terroristas del 11S.

Bowes indica que las investigaciones futuras deberían llevarse a cabo teniendo en cuenta que el pensamiento conspirativo es complicado y que existen variables importantes y diversas que deberían explorarse en las relaciones entre el pensamiento conspirativo, la motivación y la personalidad para comprender la psicología general que subyace a las ideas conspirativas.

Las teorías conspirativas más famosas

El Vuelo 370 de Malaysia Airlinesdesaparecido el 8 de marzo de 2014, las autoridades han sido incapaces de explicar lo ocurrido y esto dio pie a un sinfín de teorías, entre ellas la conspirativa, un agujero negro, un meteorito, un fenómeno alienígena...

Ahora que tras elhundimiento del Titan, la tragedia del Titanic ha recobrado actualidad también en ese suceso hubo lugar para la teoría de la conspiración. El dedo señala a J.P. Morgan, que fue quien puso el dinero para la construcción de los dos barcos. Unos conspiranoicos dicen que fue para cobrar el seguro, otros llegan a defender que en este barco viajaban los mayores opositores a la puesta en marcha de la Reserva Federal estadounidense.

La muerte de Hitlertambién está rodeada de incógnitas. La teoría dice que aislado en su búnker de Berlín con su esposa se suicidó pero hay quien ha defendido incluso que llegó a escapar en avión aterrizando nada más ni nada menos que en Galicia.

¿Fue la llegada a la Luna un montaje? Aunque se habló de teoría conspirativa no deja de ser una 'fake news'. Neil Armstrong y Buzz Aldrin a bordo del Apolo 11 alcanzaron la Luna. Los incrédulos dicen desde que las imágenes son propias del cine y no de la realidad hasta que sí que llegaron a la Luna pero para no revelar que se encontraron con extraterrestres grabaron imágenes falsas.