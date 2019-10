Reconstruyen el rostro de un joven con ayuda de una impresora 3D

Stephen Power, un joven británico de 29 años, se rompió la mandibula, la nariz, los pómulos y se fracturó el cráneo en un accidente de moto en el 2012. Tras varios meses de permanecer en la UCI, despertó. Su vida no corría peligro pero su rostro había quedado totalmente desfigurado. "Sabía que mi cara no estaba bien y obviamente el resto de la gente también veía que mi cara no estaba bien, así que sólo salía a la calle cuando era necesario", ha asegurado Stephen.

El británico, cuyo rostro quedó gravemente dañado, fue sometido a una operación de reconstrucción facial usando partes hechas con una impresora en tres dimensiones y se considera que ha sido el primer paciente del mundo en ser operado usando esta tecnología. Para devolverle su aspecto de siempre, los médicos crearon un modelo tres dimensiones del cráneo de Power tal como era antes del accidente, imprimieron las partes en 3D y se lo implantaron en una delicada operación , que duró alrededor de ocho horas.

Power dijo a la BBC que los resultados le “cambiaron totalmente la vida”. “Pude ver la diferencia en el momento en que me desperté”, recordó. “No tendré que disfrazarme, no tendré que esconderme. Podré hacer las cosas cotidianas, ir a ver a gente o caminar, afirmó.

El cirujano maxilofacial que operó a Power, Adrian Sugar, dijo que los resultados no eran comparables a nada lo que se había hecho antes. La precisión de la tecnología en tres dimensiones hizo posible la última y definitiva intervención que devolvió el aspecto original a la cara de Water. El proyecto es el resultado de la colaboración entre el hospital de Swansea y científicos de la Universidad metropolitana de Cardiff en el seno del Centro de tecnologías reconstructivas en cirugía.