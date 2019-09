Millones de personas de todo el mundo participan este viernes en las huelgas climáticas convocadas en todo el planeta los días 20 y 27 de septiembre y en las actividades programadas para los días intermedios.

Con motivo de la celebración en Nueva York de la Cumbre Climática convocada por Naciones Unidas para impulsar la ambición en las negociaciones de la próxima Conferencia del Clima que se celebrará a final de año en Chile, estas movilizaciones van camio de convertirse e las mayores protestas por el clima de la historia.

Para ello, el movimiento 'Fridays for Future' cuenta ya con más de 5.225 eventos en 156 países que arrancan este viernes y que se alargarán hasta el próximo 27 de septiembre.

Pero este no es un movimiento solo para los jóvenes: cada vez más adultos se han unido a estas protestas y, de hecho, la plataforma 350.org estima que más de 73 sindicatos; 820 organizaciones; 2.500 empresas ya han manifestado su apoyo a las huelgas y, hasta 6.323 paginas de Internet realizarán una huelga climática digital.

En la marcha de Nueva York participará la joven sueca que ha inspirado el movimiento Fridays For Future, Greta Thunberg, que viajó desde Europa a América en el velero cero emisiones Malizia, propiedad del príncipe de Mónaco, Pierre Casiraghi. Precisamente la de Nueva York podría ser una de las marchas climáticas más multitudinarias.

Faltas de asistencia justificadas por el alcalde

Tal es la importancia de esta cumbre, que el alcalde de Nueva York ah dado permiso a 1,1 millones de estudiantes de las escuelas públicas para que falten a sus clases y asistan a las huelgas, donde Thunberg será una de los oradoras junto con muchos otros activistas juveniles.

A nivel mundial, la Confederación Sindical Internacional apoya las huelgas al igual que su brazo europeo. Por ejemplo, el Congreso de Sindicatos del Reino Unido ha pedido a sus 5 millones de miembros que apoyen las huelgas y el sindicato irlandés Fórsa ha pedido a sus 80.000 miembros que se sumen.

Mientras, en Italia, el mayor sindicato, la CGIL que cuenta con más de cinco millones de miembros, celebrará asambleas en los lugares de trabajo el próximo 27 de septiembre y la federación sindical sudafricana con 800.000 miembros se unirá a la huelga.

Por otro lado, más de 600 profesionales de la medicina han firmado una justificación de ausencia medica para excusar a los estudiantes de la clase, debido a los efectos adversos del cambio climático en la salud.

En la sede central de Amazon en Seattle, más de 900 empleados se marcharán el viernes por la falta de acción climática de sus empleadores y los trabajadores de Google y Microsoft también se unirán a las huelgas.

A nivel doméstico, en España, la huelga, apoyada por Alianza por el Clima tiene el apoyo de más de 300 organizaciones y Fridays For Future ha convocado 179 huelgas en todo el país.

La activista de FFF Madrid María Laín, que participará en la cumbre de jóvenes que se celebrará en Nueva York este sábado ha destacado que la Cumbre Climática para Jóvenes será "un momento histórico" en el que cientos de jóvenes de todo el mundo se reunirán para buscar soluciones a la crisis climática y exigir a los políticos que actúen.

"Los jóvenes sabemos que España será uno de los países europeos más afectados por esta crisis y por eso nos hemos manifestado a lo largo de todo el año. La huelga mundial del 27 de septiembre será el punto culminante de nuestras protestas, y me gustaría que tanto jóvenes como mayores se unieran a nuestra causa. Seas quien seas la crisis climática te afecta, y tú eres parte de la solución", ha reclamado.

Los jóvenes se movilizan en Oceanía y el Sudeste Asiático

Miles de escolares protagonizaron este viernes las manifestaciones multitudinarias reclamando medidas urgentes para abordar el cambio climático, englobadas en una campaña mundial.

Con ambiente reivindicativo, los jóvenes activistas instaron a sus respectivos gobiernos a actuar de manera inmediata e impulsar medidas que garanticen el futuro del planeta, amenazado por el deshielo de los polos, el calentamiento global, la subida del nivel de las aguas o desastres naturales más virulentos, entre otros.

Más de 300.000 personas participaron en las marchas celebradas a lo largo de Australia, uno de los países en dar el pistoletazo de salida a esta jornada de protesta estudiantil mundial, según datos de los organizadores.

"Increíbles fotografías de las manifestaciones en Australia (...) estáis marcando el camino", apuntó en un mensaje de Twitter la joven activista sueca Greta Thunberg, quien inició las huelgas escolares los viernes para pedir más acciones contra el cambio climático.

Con pancartas con lemas como "dejen de quemar nuestro futuro" o "que se jodan las minas de carbón, queremos nuestro aire limpio", los manifestantes le recriminaron al actual primer ministro australiano, Scott Morrison, su posición en favor de la industria minera de carbón.

El colorido y los juegos de palabras con contenido político fueron una constante en las marchas en Australia -uno de los mayores emisores de gases contaminantes del mundo si se incluyen sus exportaciones de combustibles fósiles- donde las proclamas recuerdan a los gobernantes que "no existe un Planeta B".

Thunberg también destacó las protestas en algunas de las naciones insulares del Pacífico sur como Islas Solomón, Kiribati o Vanuatu.

En estos pequeños países del Pacífico Sur, que sufren especialmente consecuencias de la emergencia climática a través de pérdida de terreno frente al aumento de nivel de las aguas, los colegiales también enviaron un fuerte mensaje. "No nos estamos hundiendo, estamos luchando", gritaron con el puño en alto decenas de estudiantes de Kiribati, de acuerdo a las imágenes divulgadas en Twitter por la ong ecologista 350.

Disfrazados de guerreros, los chavales de Islas Salomón, escudo y hacha en mano, posaron en una de las playas amenazadas de desaparición por el cambio climático, a donde algunos de sus compañeros manifestantes llevaron en canoas "navegando las olas del cambio", en fotografías que se han hecho virales.

El ministro de Exteriores de Vanuatu, Ralph Regenvanu, pronunció ante los manifestantes un discurso en inglés "porque la gente que necesita escuchar esto, no están aquí y no son los que causan el problema", en referencia a los países desarrollados. "Hazlo. Tenéis que hacerlo. Esto es una emergencia climática. No hay tiempo que perder. El futuro de países como Vanuatu está en juego", retuiteó el ministro.

En la capital de Tailandia, centenares de estudiantes irrumpieron en el recinto del ministerio de Medioambiente, donde se tiraron al suelo para simular su muerte. "El planeta está cambiando, ¿por qué nosotros no?" o "un aire limpio es nuestro derecho" son algunos de los eslóganes expuestos en Bangkok.

Ataviados con mascarillas contra la polución y centenares de chavales en Yakarta reclamaron "salvar a Borneo", la isla que más está sufriendo los incendios forestales que arrasan Indonesia.