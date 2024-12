El método ROPA, o la maternidad compartida, y sus requisitos en España

"De todos los derechos de una mujer, el más grande es ser una madre". El escritor chino Lin Yutang quiso expresar así esa fortuna inherente a las mujeres. Sin embargo, en la vida no siempre la justicia es cosa de derechos y en esto de la maternidad habría mucho sobre lo que reflexionar.

Ser madre es una transformación que va mucho más allá de un cambio de estado civil. Ser madre conlleva unas implicaciones que, en los tiempos que corren, muchas mujeres eligen libremente renunciar a ellas y otras tienen que soportar no poder formar parte de ese club de no retorno. La ciencia lleva mucho camino recorrido para intentar que alguien que quiera ser mamá no tenga que abandonar sus sueños por problemas de fertilidad. Pero ligados a los avances científicos va también el devenir social. Las parejas ya no son de él y de ella. El amor es libre para ser un tándem a medida de cada uno.

Hace ya tiempo que la etiqueta de familia dejó de incluir solo a mamá, papá, abuelos y tíos. Ahora hay familias de dos papás, de dos mamás, de solo uno de ellos... y por eso, desde la Newsletter explicamos en qué consiste el método de reproducción ROPA o maternidad compartida. Para ello contamos con la ayuda de Carmen Avilés, doctora en Phi Fertility.

¿Qué es el método ROPA o la maternidad compartida?

"El método ROPA es una técnica de reproducción que se utiliza en parejas en las que los dos componentes de la pareja son mujeres. Utilizamos los óvulos de una de las integrantes de la pareja para poder hacer en el laboratorio embriones con una muestra de semen de donante, mediante un ciclo de fecundación in vitro, y esos embriones que obtenemos se van a poner dentro del útero de la otra mujer integrante de la pareja", explica Avilés para añadir: "De esta forma, conseguimos, o podemos ofrecer, la posibilidad de que las dos mujeres participen en lo que es el tratamiento de reproducción. Una pone los óvulos y la otra gesta el embarazo".

El método de recepción de óvulos de la pareja va poco a poco ganando seguidores. La doctora no recuerda el año en el que esta técnica comenzó a utilizarse en España "mínimo hace ya 10 años" cuenta, aunque las cosas han cambiado mucho desde entonces. Cada vez son más las personas que conocen esta técnica de reproducción y en parte gracias a la difusión que parejas como Dulceida y Alba Paul han hecho a la hora de elegirla para convertirse en madres.

"Yo no sabría decirte si se ha notado, o no, el efecto Dulceida. Sí es cierto que cada vez hay más parejas que acuden a los centros de reproducción preguntando por este método, puede que haya sido por el efecto Dulceida y las redes sociales, puede que hoy en día las parejas tengan más información sobre las opciones que tienen. Pero sí ha aumentado el número de parejas" que lo eligen, señala Avilés.

Además de darse a conocer, el ROPA ha salvado otro escollo en esta década de vida. Y es que cuando comenzó a usarse en España para que ambas madres fueran reconocidas como tal en el Registro Civil, tenían que estar casadas, "porque si no se interpretaba en la ley que estaban haciendo una donación de óvulos, que no era anónima y la donación tiene que ser anónima". Pero este requisito, tras un batallado periplo de reivindicaciones, alegando discriminación por causa del estado civil, ha sido modificado con la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. En ella se equipara a las parejas heterosexuales con las homosexuales, casadas o no, a efectos de facilitar el reconocimiento de la doble filiación de sus integrantes.

En la disposición primera se contempla la siguiente modificación del artículo 108 que queda redactada en los siguientes términos: "La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial. Es matrimonial cuando los progenitores están casados entre sí. La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este Código".

Carmen Avilés señala: "Simplemente con que las dos sean mayores de edad, den su consentimiento y se constate que están participando las dos del proceso en España, ya se reconoce a las dos como madres de ese bebé. No es necesario estar casadas".

La doctora lo califica como un método "relativamente sencillo, rápido e indoloro". Una vez que ya se tienen los embriones en el laboratorio, con una cánula muy fina, a través del cuello del útero, se introduce ese embrión dentro de la mamá que va a ser la gestante. "Es un proceso que se hace sin anestesia porque no duele, es rápido, lo único que notas es la presión del espéculo como cuando vas a hacerte una revisión".

Ahora bien, ¿quién decide quién dona los óvulos y quién gesta el embarazo? Aunque cada situación es diferente, Avilés explica que los profesionales "siempre damos una recomendación, pero prima la voluntad de las pacientes. Lo lógico, o lo idóneo, es que la que dona los óvulos sea la que tenga mayor reserva de óvulos, o mayor capacidad ovocitaria, y eso va a ir en función de la edad porque las mujeres tenemos lo que se llama reserva ovárica, nacemos con una cantidad determinada de óvulos y cuando se gastan, se gastan, no tenemos una producción continua como pasa con los hombres y los espermatozoides. Entonces hay que valorar la reserva ovárica de cada una de las integrantes de la pareja. La que tenga mayor número de óvulos y teniendo en cuenta también la edad, será la idónea. Siempre, cuanto más joven seas, más calidad ovocitaria vas a tener. Y para poder llevar una gestación adelante tienes que descartar que no haya ningún tipo de patología a nivel del útero, que no haya ningún problema de salud importante a nivel general. Entonces hay que hacer una valoración de las dos y darles una recomendación, pero al final las que van a decidir siempre van a ser ellas", aclara.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com