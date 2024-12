Un investigador gaditano lidera uno de los avances científicos del año

La buena noticia es que la revista 'Science' considera como uno de los diez hitos científicos del año una investigación encabezada por un investigador gaditano. El investigador Francisco Miguel Cornejo, del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC (Barcelona), ha liderado un proyecto con el que se podría reducir considerablemente el uso de fertilizantes en la agricultura.

No es el primer reconocimiento que recibe la investigación; el pasado mes de marzo la investigación también fue reconocida, apareció en la destacada revista científica 'Cell'. "Para mí esto es simplemente el resultado del trabajo de muchos laboratorios yendo juntos a por un descubrimiento", ha comentado. Y ahora 'Science' la ha considerado como uno de los diez mayores hallazgos científicos de este año. "Estoy extremadamente contento por este reconocimiento de la revista Science, aún no me lo creo; la repercusión que ha tenido nuestro trabajo, que incluye el esfuerzo de muchísima gente de diferentes laboratorios durante los últimos años, ha superado por completo nuestras expectativas", señala el investigador.

El investigador, de 41 años y originario de San Fernando ,Cádiz, ha liderado un equipo internacional de investigadores que ha descubierto el nitroplasto (un orgánulo relativamente joven de origen bacteriano presente en ciertas especies de microalgas), lo cual, según Cornejo, "nos ofrece una ventana al pasado, una oportunidad única para comprender mejor los orígenes de la complejidad de la célula eucariota".

Además, ha precisado que a largo plazo "podría facilitar el desarrollo de métodos de fertilización más sostenibles y respetuosos con el medioambiente; esto solo es el principio". También ha puesto en valor la importancia de las ciencias marinas: "Para mí es muy importante destacar que todo esto es fruto de la ciencia fundamental, y en particular de las ciencias marinas, lo que pone de manifiesto su enorme valor para el avance del conocimiento y de la sociedad".

Avance científico más importante del año

La revista 'Science' ha nombrado como el avance científico más importante de 2024 el hallazgo de que el Lenacapavir también funciona como profilaxis . Este fármaco, creado por la farmacéutica Gilead, es un medicamento que inicialmente estaba diseñado para prevenir la infección por VIH en personas en alto riesgo.

En los ensayos clínicos, logró evitar infecciones en el 99,9 % de los 2.180 voluntarios, incluidos grupos de género diverso y mujeres jóvenes africanas, proporcionando seis meses de protección con una sola inyección. El VIH sigue afectando a un millón de personas al año y este descubrimiento representa un avance para prevenir la enfermedad, motivo por el cual ha sido considerado como el avance científico más importante del año.

El fármaco presenta un mecanismo que bloquea etapas clave de la replicación del VIH, atacando la proteína de la cápside del virus, lo cual antes se consideraba imposible. Este avance no solo mejora significativamente las opciones de prevención, superando barreras de adherencia asociadas a otros tratamientos, sino que abre nuevas puertas para combatir enfermedades virales complejas.

