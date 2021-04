Un estudio afirma que usar doble mascarilla mejora la protección contra el coronavirus

Usar dos mascarillas puede casi duplicar la efectividad de filtrar partículas de coronavirus. De esta forma se evita que lleguen a la nariz y a la boca. Así lo indica un nuevo estudio publicado en JAMA Intérnale Medicine.

El motivo de que casi duplique la efectividad se debe a la mayor eliminación de cualquier espacio que no se ajusta bien a la mascarilla y no a la suma de las dos capas de tela. "Las mascarillas quirúrgicas están diseñadas para tener un potencial de filtración muy bueno en función de su material, pero la forma en que se ajustan a nuestras caras no es perfecta", explica la principal autora del estudio, Emily Sickbert-Bennet.

Cámara de exposición con aerosoles

Para probar la eficiencia de la filtración ajustada, los investigadores llenaron una cámara de exposición de acero inoxidable con aerosoles de partículas de sal. Una vez llena, hicieron que los investigadores se pusieran combinaciones de mascarillas para comprobar qué efectividad tenían.

Cada mascarilla o combinación de ellas se equipó con un puerto de muestra de metal. Este se conectó a un tubo en la cámara de exposición. De esta forma se midió la concentración de partículas que ingresaban al espacio respiratorio.

Se incluyó un segundo tubo que midió la concentración ambiental de partículas en la cámara. Al medirlas, los investigadores determinaron la eficiencia de la filtración. Además, también hicieron que los investigadores hiciesen alguna actividad similar a los movimientos típicos que se hacen.

Eficiencia mejorada

"También hicimos que los investigadores se sometieran a una serie de actividades de rango de movimiento para simular los movimientos típicos que una persona puede hacer a lo largo del día: inclinarse por la cintura, hablar y mirar a la izquierda, derecha, arriba y abajo", añade un experto en toxicología, Phillip Clapp.

Concluyeron que la eficiencia de la filtración ajustada difiere de persona a persona. Se debe al ajuste de la propia mascarilla en cada persona. Pero, por lo general, una mascarilla sin alterar el ajuste es efectiva en un 40%. Al duplicarla, la filtración mejora en un 20%.