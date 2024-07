Detectan misteriosos remolinos bajo la superficie de la luna

Los astrónomos han estado intrigados durante años por unos extraños remolinos visibles en la superficie dela Luna. Estos, que pueden extenderse por cientos de kilómetros y emiten una luz que los hace visibles desde la Tierra con telescopios amateurs, han sido objeto de diferentes estudios sin que se haya determinado su origen con certeza. Un reciente estudio propone una nueva hipótesis: estos remolinos podrían ser causados por lava subterránea y extrañas anomalías magnéticas.

Un enigma sin resolver

A pesar de las muchas investigaciones y el análisis de las imágenes y mediciones de campos magnéticos realizadas por la NASA, el origen de estos remolinos lunares son un misterio desde hace un tiempo. Estos coinciden con zonas que presentan anomalías magnéticas, lo que ha llevado a los científicos a especular sobre diferentes causas posibles.

Michael J. Krawczynski, un profesor asociado de Ciencias de la Tierra, Medioambientales y Planetarias de la Universidad de Washington en San Luis, y autor principal del estudio publicado en la revista Journal of Geophysical Research Planets, sugiere que los impactos de meteoritos podrían haber causado estas anomalías magnéticas. Sin embargo, reconoce que esta teoría no explica completamente la existencia de remolinos en áreas no bombardeadas por meteoritos.

Krawczynski propone una alternativa: la presencia de magma subterráneo que se enfría lentamente en un campo magnético, creando así las anomalías magnéticas. Su equipo ha realizado experimentos con ilmenita, un mineral de óxido de titanio que se encuentra en la Luna y que puede formar partículas metálicas de hierro magnetizables.

Los experimentos

El equipo de Krawczynski descubrió que los granos pequeños de ilmenita generan campos magnéticos más intensos debido a su mayor relación superficie-volumen, lo que facilita la reacción de reducción. Esta reactividad es similar a la observada en muestras de meteoritos lunares, según confirmaron las misiones Apolo.

Estos hallazgos sugieren que el magma subterráneo con alto contenido en titanio podría ser el responsable de los remolinos lunares que se están sucediendo. Sin embargo, los investigadores reconocen que solo se podrá confirmar esta hipótesis mediante la recolección de muestras directas en la Luna.

Las futuras misiones

La NASA planea lanzar una misión llamada Lunar Vertex este año, que enviará un rover para estudiar el Reiner Gamma, uno de los remolinos más conocidos de la Luna. Esta misión podría proporcionar datos cruciales para comprender mejor estos fenómenos.

"Nuestros experimentos han demostrado que, en condiciones lunares, es posible crear el material magnetizable necesario para formar estos remolinos. Sin embargo, hasta que no podamos recolectar y analizar muestras directamente de estos sitios, no podremos confirmar completamente nuestra teoría", concluye Krawczynski.

Este estudio no solo podría resolver el misterio de los remolinos lunares, sino también podrá ofrecer nuevas pistas sobre el magnetismo y la geología de la Luna, además de proporcionar una visión más profunda de los procesos que han moldeado su superficie.

