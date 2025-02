Descubren una 'catedral' subterránea de 100 metros en la cueva de Valporquero, en León

La cueva de Valporquero sigue sorprendiendo. Ubicada en la provincia de León, es una de las formaciones geológicas más importantes de nuestro país y, cien años después de su descubrimiento, sigue desvelando secretos.

El último podría arrojar luz sobre sus orígenes y evolución. Se trata de una nueva galería subterránea de 100 metros de longitud. “Es una antigua cavidad por la que salía el río que recorre la cueva desde hace cientos de miles de años. Un sitio muy bonito que tiene unos colores muy especiales, diferentes a los que nos encontramos en otras zonas. Hay amarillos muy vivos, blancos, verdosos. Es realmente es muy visual”, describe Pedro González. Él y Tania García son los dos espeleólogos que la descubrieron.

Los primeros en pisar la cueva

Recuerda que el hallazgo fue muy emocionante. “Fuimos las primeras personas en poner un pie allí. Un amigo mío dice que hay muchas cuevas que las ha pisado menos gente que la superficie de la luna, y esta galería solo la hemos pisado Tania y yo”, relata con orgullo. Ha sido un trabajo concienzudo. ”Llevamos muchos años revisando las diferentes galerías. Este espacio no se había descubierto nunca porque está muy alto con respecto al río. Está a unos 70 metros por encima del cauce y, según las mediciones, a tan sólo 20 metros de la superficie”, aclara el espeleólogo.

100 años de hallazgos

Valporquero fue abierta al público en 1966 y, en la actualidad, la gestiona la Diputación de León. Los visitantes pueden recorrer 1300 metros de longitud a través de seis salas que van ganando en complejidad y diversidad de formaciones geológicas. La peculiaridad de esta cueva es que todavía quedan cavidades sin explorar. “Las cuevas son el último territorio inexplorado del planeta. No hay una manera de saber si queda o no espacio por descubrir", reconoce. Ya el verano pasado el equipo de espeleólogos descubrió la "Sala de los Lirones", otra nueva catedral en las entrañas de la tierra. La nueva cavidad, que todavía no tiene nombre, vuelve a poner el foco en Valporquero como una de las grandes maravillas de la naturaleza en nuestro país.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.