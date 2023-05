Científicos estadounidenses crean un descodificador capaz de 'leer la mente' y transcribir los pensamientos

Un descodificador que traduce los pensamientos es la novedosa máquina creada por un equipo de científicos de Estados Unidos. Funciona a partir de la resonancia magnética funcional y no necesita realizar ningún tipo de cirugía neuroinvasiva para usarla y conocer los resultados.

La máquina del pensamiento

Se trata de un descodificador semántico que consigue traducir, lo que una persona piensa con un 'flujo continuo de texto'. Es decir, a partir de las imágenes de su actividad cerebral y con la colaboración del usuario -quien será el objeto de estudio- se logrará saber lo que conoce.

El estudio de Natura Neurosciencie ha puesto en marcha este novedoso descodificador, que funciona a partir de una resonancia magnética y que no requiere de una cirugía neuro invasiva. El principal objetivo de la descodificación del lenguaje -usando esta máquina- es hacer grabaciones de la actividad cerebral del usuario y con ellas predecir las palabras que estaba oyendo o imaginando.

A través de una rueda de prensa virtual , el coordinador del estudio, Alexander Huth, de la Universidad de Texas en Austin, explicó el proceso que tendría esta máquina para funcionar correctamente. Indicó que este nuevo aparato "no recupera las palabras exactas, porque eso es muy difícil usando este enfoque, pero se puede recuperar la idea general". Una vez el descodificador ha sido entrenado para monitorizar la actividad cerebral de un participante, la máquina es capaz de crear un texto que se aproxima, y a veces con precisión, al significado previsto de las palabras originales.

El avance de las enfermedades

El uso de esta máquina en enfermos es uno de los avances que más se anhelan. Se espera que con el uso de esta tecnología se consiga ayudar a volver a comunicarse a las personas mentalmente conscientes que han perdido la capacidad de hablar por un accidente cerebrovascular o por una enfermedad de este tipo. Otros dispositivos ya lo intentaron pero sin ser muy concretos.

El descodificador requiere horas de entrenamiento previas con el paciente. Por un lado, están las representaciones semánticas corticales que se registran por una resonancia y da lugar a una secuencia de palabras inteligibles que recuperan el sentido del habla percibida.

Los investigadores y creadores de la máquina hicieron un análisis de privacidad del descodificador y abordaron diversas cuestiones relacionadas con el posible uso indebido de esta tecnología. "El cerebro de nadie puede ser descodificado sin su cooperación", explicó uno de los directores del estudio.

El aparato tiene que entrenarse

No se puede entrenar el decodificador con los resultados obtenidos de una persona e intentar usarlo con otra, ya que no serían válidos los resultados no son válidos. Los resultados son únicos e intangibles. Los investigadores registraron datos de IRMf -resonancias- de los participantes mientras escuchaban 16 horas de relatos narrativos. Posteriormente, el individuo escuchaba una nueva historia -diferente a lo que escuchaba- o la contaba en su imaginación para que la máquina generase secuencias de texto a partir de la actividad cerebral.

La pruebas del descodificador

Para comprobar el funcionamiento del aparato, se hicieron varias pruebas, en una de ellas un participarte escuchó a un orador decir: "Todavía no tengo el carné de conducir", sus pensamientos se descodificaron en: "Ella todavía no ha empezado a aprender a conducir". La frase: "No sabía si gritar, llorar o salir corriendo. En lugar de eso, dije: '¡Déjame en paz!" fue traducida como: "Empecé a gritar y a llorar, y entonces ella sólo dijo: 'Te dije que me dejaras en paz'". Los participantes en el estudio analizaron cuatro vídeos cortos sin sonido mientras estaban en el escáner y el descodificador semántico logró usar su actividad cerebral para describir con exactitud los acontecimientos planteados en las imágenes. Por ahora solo se puede usar el aparato en un laboratorio, ya que, tiene que funcionar con un aparato de resonancias, aunque su creadores creen que podría trasladarse a otros sistemas de imagen cerebral más portátiles, como es la espectroscopia funcional del infrarrojo cercano. El descodificador, se probó con tres personas y se asemeja ala tecnología del ChatGPT de Open AI y Bard de Google.