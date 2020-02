Así sería la Tierra si la temperatura global aumenta en dos grados

Más de un cuarto de la tierra del mundo podría volverse significativamente más seca si el calentamiento global subiera 2° C, según revela una nueva investigación de un equipo internacional que incluye la Universidad de East Anglia (UEA), en Reino Unido. El cambio causaría una mayor amenaza de sequía e incendios forestales.

Sin embargo, limitar el calentamiento global a menos de 1,5 ° C reduciría drásticamente la fracción de la superficie de la Tierra que sufriría estos cambios, según los resultados de una colaboración internacional liderada por la Universidad del Sur de Ciencia y Tecnología (SUSTech) en Shenzhen, China y la UEA, que se publican en 'Nature Climate Change'.

La aridez es una medida de la sequedad de la superficie de la tierra, obtenida al combinar la precipitación y la evaporación. El equipo de esta investigación estudió las proyecciones de 27 modelos climáticos globales para identificar las áreas del mundo donde la aridez cambiará sustancialmente en comparación con las variaciones anuales que experimentan ahora, ya que el calentamiento global alcanza los 1,5°C y 2°C por encima de los niveles preindustriales.

El doctor Chang-Eui Park de SusTech, uno de los autores del estudio, explica:"La aridificación es una amenaza grave porque puede afectar críticamente a áreas como la agricultura, la calidad del agua y la biodiversidad. También puede provocar más sequías e incendios forestales, similar a los furiosos sufridos en California".

"Otra forma de pensar sobre la aparición de la aridificación es un cambio a condiciones de sequía moderadas y continuas, además de que la variabilidad futura de un año a otro puede causar una sequía más severa. Por ejemplo, en ese escenario, el 15 por ciento de las regiones semiáridas en realidad experimentarían condiciones similares a los climas 'áridos' actuales".

El doctor Manoj Joshi de la Facultad de Ciencias Ambientales de la UEA apunta: "Nuestra investigación predice que la aridificación emergería en un 20-30 por ciento de la superficie terrestre del mundo en el momento en que el cambio global de temperatura suba 2 ° C. Pero dos tercios de las regiones afectadas podrían evitar una aridificación significativa si el calentamiento se limita a 1,5 °C".

El doctor Su-Jong Jeong de SusTech apunta: "El mundo ya se ha calentado 1 ° C. Pero si se disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 ° C o 2 ° C, podría reducirse la probabilidad de una importante parte del mundo".

La severidad de la sequía ha ido en aumento en el Mediterráneo, el sur de Africa y la costa este de Australia en el transcurso del siglo XX, mientras que las zonas semiáridas de México, Brasil, el sur de Africa y Australia se han enfrentado a la desertificación desde hace mucho tiempo a medida que el mundo se ha ido calentado.

El profesor Tim Osborn, de la UEA, concluye: "Las áreas del mundo que se beneficiarían más de mantener el calentamiento por debajo del 1,5 ° C son partes del sudeste de Asia, el sur de Europa, el sur de Africa, América Central y el sur de Australia, donde vive hoy en día más del 20 por ciento de la población mundial".