La noche del cine canario

Locos por el cine (Adrián Perea)

Bienvenido Mr-Mohamed (Ismael curbelo)

Verónica (Manuel León Caballero)

En mi soledad (Bejamín Reyes)

The incredíble story of my Great Grandmother…(Alberto Rodríguez)

Nosotros (José Luis Valdivia)

Por dinero negro (Jaime Falero)

El corazón de Anita (Josué Ramos)

Sonata para un dueto (Javier Ruíz)

El carterista (José Fresnadillo)

Kilómetro 37 (AARÓN Melián)

X (Símbolo) (Alberto García Morales)

Las Cartas de Dios (Luis alberto Serrano)

Oda a la Piña (Marco Antonio Toledo)

Como siempre (Jairo López)

Palabras (José Emilio Alonso)

Alma Vacía (Andrés G. Reyes)