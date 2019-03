Los familiares de los niños intentan pegarle al presunto pederasta

Once de la mañana. El detenido entra en un coche de la policía nacional en el Juzgado. Los familiares que llevan horas esperando lo increpan e intentan alcalzar el vehículo, saltándose el cordón policial. Incluso algún agente resultó agredido, en el empaño de los familiares en llegar hasta el coche.

Antes de su llegada los agentes intentaron negociar con las familias para evitar altercados.

Pero no fue posible mantener el orden. Esta joven, que ya intentó entrar por el garaje, intenta de nuevo acceder al edificio por la puerta principal, los agentes la retienen contra su voluntad y más personas acuden en su ayuda. Las familias se sentían frustradas por no haber podido ver cara a cara al supuesto pederasta.

Este hombre que defendió la presunción de inconciencia del acusado fue agredido por algunos de los que se encontraban a la puerta de los juzgados. Indignación y rabia de unos padres que depositaron su confianza en un hombre, que dicen, les ha hecho mucho daño.