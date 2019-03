Denuncian a una empresa de alquiler de motos de agua

Un reclamo para el verano que puede ser peligroso

La Guardia Civil ha denunciado a una empresa de alquiler de motos de agua en Puerto del Carmen, en Lanzarote, por incumplir la normativa de seguridad. No hay que olvidar que existe una legislación específica que regula, entre otros, las zonas en las que está permitido navegar con motos náuticas. En el mar también hay reglas.

Las motos de agua son un gran reclamo en verano, pero no se trata de un juego y puede ser peligroso. El auge de este tipo de embarcaciones ha disparado las sanciones. La última a una empresa de alquiler de motos acuáticas en Lanzarote por incumplimientos de seguridad, como carecer de monitores suficientes exigidos por usuario y no contar con permisos para realizar excursiones al islote de Lobos. Es tan sólo un ejemplo de las infracciones a las que se exponen este tipo de negocios de alquiler. Los que sí cumplen son claros: no hay excusas para saltarse las normas de tráfico en el mar.

Además hay que respetar las reglas de conducción y meterse y salirse por la zona determinada para ello, para proteger a los bañistas.

Otro elemento de seguridad que avisa de que el piloto se ha visto accidentado y que cumple con la normativa en el mar.