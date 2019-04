El incendio de La Palma se podría complicar a lo largo de la noche

Ya hay quemadas entre 1.500 y 2.000 hectáreas

A esta hora lo que preocupa es el frente sur, se acerca a Fuencaliente. Podrían estar desalojando de forma preventiva. Más de 1500 hectáreas quemadas.

No está controlado, a lo largo de la noche se puede complicar más. Noche larga, el viento no ayuda. EL viento dirige el fuego al sur de la isla y se trata de evitar que pase la cordillera.

Mañana las temperaturas no serán mejores. 200 efectivos en el terreno, los pinos y rastrojos actúan como combustible.

Pasarán la noche en casas de vecinos y familiares. 700 vecinos evacuados y durante la noche podrían ser más.

A las 7 de la tarde reciben una llamada de urgencia, el fuego se acercaba a una casa y los efectivos siguen trabajando en ese lugar.

No es el primer fuego que viven y muchos se preparan para abandonar sus casas, aunque hay quien se resiste a hacerlo.