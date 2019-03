Un hombre acaba con la vida de dos hermanos en Almatriche

Se entregó a la policía admitiendo el crimen

Doble crimen esta mañana en Gran Canaria. Un hombre ha acabado con la vida dos de sus hermanos con una escopeta. Primero mató a su hermana en la capital grancanaria, en Almatriche y tras una persecución por carretera que terminó en Jinámar, mató también a su hermano de varios disparos en la cara. Daida López, ¿qué datos tienes de lo ocurrido ahí donde tú te encuentras, en Jinámar...

La policía estudia la escena del crimen. Hay sangre en la puerta y en la acera.

8 menos veinte de la mañana: Almatriche. El detenido espera a su hermana en la puerta de su casa. Cuando la mujer salió, le disparó tres veces con una escopeta. Los vecinos escucharon las detonaciones.

La victima estaba en el suelo y sangraba, sobre todo por el cuello. Fue trasladada en estado crítico al hospital. El autor, su hermano, lo tenía todo planeado. Salió huyendo en un coche porque todavía no había acabado.

Jinamar: 8 menos cinco. Comienza una persecusión y el detenido termina embistiendo su vehiculo contra otro, que conducía su hermano. Sin mediar palabra, segun los testigos, se bajó del coche y le disparó en la cara a quemarropa. Recibió cuatro disparos. Nada se pudo hacer por su vida.

Esta es la escopeta con la cometió los dos crimenes.

Todo ocurrió en algo más de media hora. A las 8 y 10 pronunció estas palabras: "He matado a dos personas, no busquen huellas. He sido yo" Lo hacía ante unos policials locales en un control rutinario, en Telde.