Ayuso, sobre el fichaje de Garrido en Ciudadanos: "Estos fichajes son para hacer daño a Pablo Casado"

Hablamos con Isabel Díaz Ayuso, candidata al PP en la Comunidad de Madrid, sobre el fichaje de Ángel Garrido por Ciudadanos, a lo que critica que "Ciudadanos no está centrado en lo verdaderamente importante. Le estamos dando todo el gusto a la izquierda española, y veo que tanto Ciudadanos como Vox no se están dando cuenta de que estamos en una situación de emergencia. Que aquí lo importante era sumar no restar

Sobre ciudadanos dice que "están muy desesperados y que han empezado esta campaña de una manera muy débil e intentan hacer daño al PP". Y añade que este partido "empezó siendo la izquierda y como la izquierda está ocupada, ya se pasó al centro y ahora al centro derecha. Cs está cada día diciendo una cosa diferente, desnortado y buscando un sitio ideológico en el que asentarse. Pasando por todas las ideologías y por todas las propuestas".

Sobre sus declaraciones dirigidas a Podemos en el Ayuntamiento de Madrid donde dice que "los atascos a las tres de la mañana un sábado en la capital le hacían ver a los madrileños que su ciudad era especial".

El candidato de Más Madrid a la Presidencia regional, Iñigo Errejón, ha criticado este miércoles el comentario hecho por la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso sobre los atascos de la capital porque la contaminación atmosférica "cuesta hasta 14 muertes al día en la Comunidad de Madrid".

A lo que aclara Ayuso que su tweet "no es una rectificación. Evidentemente no me gustan los atascos".

Obligatorio el distintivo ambiental de la DGT

Le comentamos que desde este miércoles es obligatorio el distintivo ambiental de la DGT en los vehículos,

Casi a cada kilómetro de las entradas a Madrid nos indican de la medida y de que es sancionada por 15 euros, aunque la principal propuesta era una multa de 90 euros.

Se puede conseguir en las oficinas de correos y en algunos talleres. Para obtenerla es necesario el permiso de conducción y el DNI. Debe situarse en el extremo inferior de la luna delantera.