Antonio Lobato: "Mi apuesta de podio es: Fernando Alonso, Hamilton y Vettel"

Pregunta: ¿Qué nos espera para la próxima temporada de la Fórmula 1?

Antonio Lobato: Nos espera espectáculo, porque igual que el año pasado a pesar de la superioridad de Red Bull, este año va a haber más igualdad esperemos. Va a ser una bonita lucha. Por primera vez en la historia tenemos seis campeones del mundo por primera vez en la historia, seis nombres marcados que van a competir entre ellos y que nos van a dar mucho juego. Raikkonen, que regresa con Lotus, aunque parece que no está al nivel de Red Bull, McLaren o Ferrari a priori. Seguro que algo nos va a regalar. Hay que ver si Vettel es capaz de encadenar el tercer título mundial consecutivo. Ver si Alonso se toma la revancha. Ver el renacimiento de Hamilton. También Button, que ha hecho un ascenso espectacular.

Por otro lado está el proyecto de HRT, un equipo español que cada vez va a ser más español, cuenta con un piloto como Pedro de la Rosa. El objetivo suyo es mucho más pequeño pero vamos a estar con ellos a muerte.

P. Un juego, ¿Un posible podio antes incluso de que comience la temporada?

AL. Es arriesgado, depende mucho del coche. Todos sabemos que en F1 a parte del piloto lo fundamental es el coche. A priori si te quedas con la lógica y partiendo del hecho de que todos tuvieran el mismo coche yo pondría; Fernando Alonso, Hamilton y Vettel.

P. ¿Qué dice Fernando Alonso?

AL. Cuando hablo con Fernando Alonso es preferible no hablar de Fórmula 1, intento no hablar de Fórmula 1.

P. En cuanto a las mejoras tecnológicas de los monoplazas este año tenemos el pico de pato, ¿Qué es esto de 'el pico de pato'?

AL. Es la aplicación de la nueva normativa, la normativa dice que el morro tiene que estar a una altura determinada del suelo. Todos los equipos tienen que aceptar esa normativa pero les interesa otra altura. Por lo tanto, no tienen más narices que poner ese escalón. El escalón hace esa estética que con el paso del tiempo nos va a parecer preciosa. Es una cuestión menor, este año el principal foco vuelve a estar en los escapes. La normativa ha acabado con la posibilidad de acabar con los difusores soplados. La posición de los escapes va a ser diferente. Por tanto los equipos están estudiando distintas configuraciones legales para ver como pueden soplar esos gases y sacar un partido. Tienen que recuperar 80 puntos de aerodinámica que han perdido en ausencia de los sopladores. Antes de temporada es difícil que recuperen 40. Con lo cual, todos luchan para ver como pueden sacarlo, la posición de los escapes pueden ayudarles.

P. ¿Quién va a sustituir a Pedro que este año compite a los mandos del HRT?

AL. De momento tenemos claro que Marc Jené va a estar en cabina, que es una referencia valiosísima porque sigue siendo piloto probador de Ferrari, nos va a dar mucho juego y mucha información. Pedro está como yo en Antena 3 pero con HRT, se puede subir en un monoplaza, sabe que los objetivos son pequeños pero es una experiencia diferente. Le permite competir. Lo suyo es estar abajo, perdemos mucho sin Pedro pero ganamos porque va a estar en la pista. Aunque no va a poder comentar las carreras pero vamos a tener una interacción seguro con HRT y con Pedro para que nos siga enseñando cosas complejas que tiene la Fórmula 1.

P. Tenemos 19 o 20 carreras por delante a expensas de lo que dijo Ecclestone sobre el GP de Bahrein

AL. Ecclestone juega con los tiempos, con las presiones. Si hay peligro no va a arriesgar que todo el mundo de la F1 se traslade a un país en conflicto en el que nos puedan retener. La FIA, lo tengo claro, no va a arriesgar a su personal por un conflicto político interno que en Bahrein sigue coleando. Me imagino que la FIA mandará a alguien para que haga un informe y se tomará una decisión, el caso es que el tiempo apremia.

P. Sin ir más lejos estamos en los tests de pretemporada de Barcelona

AL. Todos tapan todo, no nos van a dejar ver nada en los test. Los test desde los medios de comunicación, no nos aportan mucho. A los equipos les dan datos propios pero no pueden comparar con el resto de equipos. Es muy difícil comparar así. Todos dicen lo mismo. Hasta que no llegue el GP de Australia, y ni aún así porque es un circuito especial, va a ser muy difícil saber en qué posición está cada uno. Yo creo que veremos algo, y no todo, cuando estemos en los libres de Australia o en la clasificación.

P. Y qué miedo dan los Red Bull...

AL. Dan miedo porque han tenido dos años enseñando los dientes pero yo creo que ellos también deben temer a Ferrari y McLaren. No son equipos que bajen los brazos. Tienen cientos de ingenieros que luchan para placar la diferencia de Red Bull. Creo que lo van a conseguir. Yo creo que Red Bull va a pagar el cambio de normativa y que no se pueda utilizar su piedra angular que eran los difusores soplados. Tienen un genio que se llama Adrian Newey. Genial en Red Bull. Tienen un equipo brutal de 'aerodinamistas' pero los demás también. Mantenerse con ese poderío, con esa diferencia, con esa suficiencia tres años seguidos. Porque los demás también reaccionan. Por eso ellos también tienen que estar asustados.

P. Y Alonso que tiene mucha hambre de títulos

AL. Fernando Alonso tiene mucha hambre siempre. Siempre. Y aunque puede llegar a un GP que sabe que tiene un coche para ser noveno, cuando está en la pista y se apaga el semáforo trata por luchar para ser primero. Luego se da cuenta que no puede, intenta ser segundo y entonces lucha por ser tercero... y así.