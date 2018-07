Alonso: "Es imposible saber en febrero si una temporada es exitosa"

Tras completar sus dos jornadas de entrenamientos en el Circuit de Catalunya, el español Fernando Alonso (Ferrari) ha optado por mantener la prudencia respecto a las prestaciones del F2012.



"Seguimos sin saber gran cosa de cuánto competitivos somos en este momento", ha declarado Alonso, quien ha añadido: "en un coche de Fórmula Uno, las sensaciones siempre son buenas, pero luego los demás pueden ir medio segundo más rápido o medio segundo más lento que tú".



El asturiano se ha mostrado en cualquier caso, satisfecho, porque ha podido "probar muchas cosas", como algunas soluciones aerodinámicas o variaciones en el sistema de escapes.



En los próximos dos días, le tocará a su compañero el brasileño Felipe Massa buscar los límites al monoplaza: "Cuando Felipe acabe el programa para esta semana intentaremos poner todo lo que ha funcionado en el mismo coche y a ver lo que pasa".



El bicampeón mundial se queda de momento con lo bueno. La suspensión delantera "no ha dado ningún problema" y los mejores tiempos del F2012 han llegado siempre en las primeras vueltas de las tandas.



"Eso significa que el problema del calentamiento de los neumáticos parece resuelto", ha afirmado.



Alonso hizo ayer el quinto mejor crono y este miércoles logró rebajarlo en casi un segundo (1:23.180) con el compuesto de neumáticos más blando.



El alemán de Red Bull Sebastian Vettel, vigente campeón mundial, ha sido casi 3 décimas más rápido que él (1:22.891) con un compuesto algo más duro, "un tiempo bueno o menos bueno, dependiendo de si iba más o menos cargado de gasolina que nosotros", ha apuntado.



En cualquier caso, el piloto de Ferrari ha insistido que "en febrero es imposible saber si una temporada es exitosa", ya que todavía no ha empezado el Mundial, y se ha comparado con el Real Madrid.



"A sus jugadores no les puedes preguntar en julio, cuando empiezan la pretemporada en Valdebebas, si tienen buenas sensaciones, porque eso no se sabe hasta que no haya algún partido oficial", ha indicado.