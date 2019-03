Ultimátum a Maranello

Felipe Massa fue segundo en Suzuka y en Ferrari hay aún lugar para la esperanza, si bien Vettel dio un buen mordisco al Mundial. Kimi Raikkonen tocó a Alonso por detrás y un pinchazo le hizo sumar un cero en Japón. Alonso puso pie en tierra y luego, aún en caliente, habló para los medios y desahogó su frustración.

"No podemos caer en el pánico porque eso favorece a nuestros rivales"

"Llevamos seis pruebas con el mismo coche. Si Felipe es segundo es debido a las casualidades y a que está haciendo una carrera perfecta, pero es evidente que hay gente que va mucho más rápido que nosotros. En la cronometrada terminamos el séptimo y el undécimo", lamentaba el español.

Esperan mejorar en Corea

Domenicali, director de Ferrari, trató de quitar hierro al asunto: "Hay que comprender la frustración del momento, pero claro que el coche no es el mismo en las últimas carreras, si no, no podríamos pelear con los rivales", aclaraba Stéfano. "Unas veces lloran unos, otras otros. No podemos caer en el pánico porque eso favorece a nuestros rivales", dice Domenicali.

En Ferrari confían en que la carrera de Corea, este fin de semana, deje un buen resultado y abra una nueva vía en el Mundial. Alonso espera la evolución que ha visto en equipos como McLaren o Red Bull en las últimas carreras.