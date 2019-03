Schumacher se retira a final de temporada

El piloto alemán Michael Schumacher, de Mercedes, ha anunciado en un comunicado que pondrá fin a su carrera deportiva al término de esta temporada, tres años después de haber retornado al gran circo.



El Káiser, siete veces campeón del mundo y que hizo este anuncio en el marco del Gran Premio de Japón, se había marchado de la Fórmula 1 en 2006, pero regresó en 2009 junto a Mercedes, aunque no ha podido nunca brillar como antaño y han sido más las decepciones que las alegrías.



Además, se da la circunstancia que las 'flechas plateadas' habían confirmado la pasada semana que el inglés Lewis Hamilton sería nuevo piloto en su lugar por tres años, lo que ponía difícil su continuidad en el campeonato.

Comunicado oficial de Michael Schumacher:

"He decidido retirarme de la Fórmula 1 a final de la temporada, a pesar de que todavía soy capaz de competir con los mejores pilotos del mundo. Esto es algo que me llena de orgullo, y esto es parte de por qué nunca me arrepentí de mi regreso. Puedo ser feliz con mi rendimiento y de hecho he estado continuamente aumentando mi rendimiento durante los últimos tres años. Pero en algún momento es hora de decir adiós.

Ya durante las últimas semanas y meses no estaba seguro de si todavía tendría la motivación y la energía necesarias para seguir adelante, y no es mi estilo hacer algo de lo que no estoy 100% convencido. Con la decisión de hoy me siento liberado de esas dudas. Al final, mi ambición no es pilotar sino luchar por la victoria, y el placer de pilotar se nutre de la competitividad.

Me habían dicho a finales de 2009 que quería ser medido por mi éxito, y es por eso que he tenido un montón de críticos en los últimos tres años, lo que en parte es justificable. Sin duda, no logramos nuestro objetivo de desarrollar un coche para luchar por el Campeonato del Mundo en estos tres años. Tampoco hay duda de que no puedo dar una perspectiva a largo plazo para nadie. Pero también está claro que todavía puedo ser muy feliz con mis logros generales en la Fórmula 1.

En los últimos seis años he aprendido mucho, también sobre mi, y estoy agradecido por ello. Por ejemplo, he aprendido a desarrollarme sin perder de vista un objetivo. Esa pérdida puede ser más complicada e instructiva que ganar, algo que no he tenido al alcance de mi mano en estos años. Has de saber apreciar el hecho de poder hacer lo que realmente amas. Tienes que vivir con tus convicciones; he ampliado mis horizontes y ahora estoy a gusto conmigo mismo.

Me gustaría dar las gracias a Daimler, Mercedes-Benz y al equipo por toda su confianza. Pero también me gustaría darle las gracias a todos mis amigos, compañeros y socios que, durante todos estos años en el mundo del deporte de motor, me han apoyado. Pero sobre todo, me gustaría darle las gracias a mi familia por estar siempre a mi lado, dándome la libertad de vivir mis convicciones y de compartir mi alegría".