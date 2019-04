¿Oportunidad o discrimación? Nace la nueva Fórmula 1 exclusivamente para mujeres

Cinco son las mujeres que, en toda la historia de la Fórmula 1, han llegado a correr al menos una carrera de un Mundial. La última, hace 26 años. Ante el cerrojo que parece haber en el mundo de los monoplazas han nacido las W Series, una especie de competición de F1 creada única y exclusivamente para ellas.

Algo que ha generado no precisamente poca polémica. Hay quien lo ve como una forma de discriminación, mientras que hay otras que consideran esto como una oportunidad. "Todo lo que sea apoyar a las mujeres es positivo", dice Carmen Jordá.

Tatiana Calderón, piloto probador de Sauber, no lo tiene tan claro: "Siempre he competido contra hombres y nunca he creído que no sea tan rápida como ellos".