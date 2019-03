El Mundial de los Pirelli comprime a Vettel, Raikkonen y Alonso

Un nuevo Mundial arranca con la victoria incontestable de Fernando Alonso en España. El paddock, la prensa y los aficionados parecen ya tener tres claros candidatos al título: Vettel, Alonso y Raikkonen. Pónganlos en el orden que quieran. Vettel y Alonso tienen dos triunfos cada uno, por uno de 'Iceman'. Los tres han puesto tierra de por medio en la tabla clasificatoria: McLaren sigue en el limbo y los Mercedes son veloces a una vuelta pero no tienen ritmo de carrera.

Dietrich Mateschitz, propietario de Red Bull: "Esto ya no son carreras, es una competición de neumáticos"

Vettel sigue siendo líder del Mundial con 89 puntos, con cuatro de ventaja sobre Raikkonen y 17 sobre Fernando. El asturiano de Ferrari consiguió recortar trece a Sebastian con su recital en Montmeló: en la primera vuelta se quitó de en medio a Kimi y Hamilton con dos adelantamientos espectaculares, cimentando así un triunfo en casa que supone su segunda victoria en Montmeló tras la de 2006.

Alonso lo hizo fácil, y eso que partía desde la quinta posición; nunca había vencido en Montmeló un monoplaza que saliera más allá de la segunda línea de parrilla, pero Fernando está especializado en remontadas quiméricas. En una carrera con un total de 77 paradas, Alonso simplemente condujo su F138 al límite que le permitieron sus Pirelli para lograr una victoria tan histórica como sencilla.



El propietario de Red Bull, Dietrich Mateschitz, se queja abiertamente de los neumáticos: "Esto ya no son carreras, es una competición de neumáticos". Sin embargo, si Pirelli cede a las presiones del equipo de las bebidas energéticas estaría perjudicando a quienes realmente entienden la clave de este Campeonato, los Pirelli: Ferrari y Lotus.



En Barcelona Fernando dio una clase magistral de pilotaje para ponerse líder en el primer tercio de carrera, posición que no abandonó hasta que llegó a meta. Alonso supo conservar sus neumáticos, algo que no logró Vettel: el alemán arruinó su carrera al estirar una tanda dos vueltas de más a mitad de la prueba; más tarde, Seb confirmó que pretendían ir a tres paradas.



Vettel salía tercero y acabó cuarto, confirmando que Red Bull es más irregular de lo que creíamos: los 30 puntos de ventaja sobre Alonso y 20 sobre Raikkonen eran un espejismo. Sin embargo, Sebastian sigue líder, aunque con menos colchón de puntos y con el GP de Mónaco en el horizonte, un territorio en el que será difícil mantener el liderato del Campeonato.



Su principal perseguidor es Raikkonen. El Lotus E21 es un reloj en las manos del hombre de hielo. Kimi está a cuatro puntos de Vettel y es sin duda el piloto más regular de la parrilla: ya suma 22 carreras seguidas en los puntos, a sólo dos del récord de Schumacher. 'Iceman' está más centrado que nunca y se postula como un hueso duro de roer por el título final.



En Mónaco, Mercedes partirá con ventaja ya que si Rosberg o Hamilton están en la pole podrán mantener esa posición debido a la naturaleza ratonera del trazado monegasco. Vettel tendrá complicado, como hemos dicho, mantener el liderato: 'Iceman' acecha y el F138 es el monoplaza con mejor ritmo de carrera, ya que Massa acabó en el podio partiendo desde la novena plaza y restando así puntos a los rivales de Alonso. El Mundial de los Pirelli se comprime.