Montezemolo confirma que Alonso se va de Ferrari

El presidente de Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, ha confirmado que Fernando Alonso abandonará la escudería italiana al final de esta temporada. "Se va por dos razones: porque quiere probar con otro ambiente y porque está en una edad en la que no puede esperar más para volver a ganar", ha dicho en un programa de televisión en Italia.

Montezemolo también ha explicado que la marcha se debe a que el español, dos veces campeón mundial de Fórmula Uno, "no quiere otra decepción". "No ha ganado en estos últimos años desde que está en Ferrari y ahora quiere nuevos desafíos", añadió, aunque no ofreció el nombre de la futura escudería de Alonso.

Fernando Alonso, que tiene contrato en vigor hasta finales de 2016, llegó a Ferrari en la temporada de 2010. En estos años vestido de rojo, el español ha logrado tres subcampeonatos del mundo. No obstante, Montezemolo ha apelado a la historia de la escudería: "Desde 1999 ganamos catorce títulos mundiales en quince años. En el año 2000 ganamos el Mundial en Japón con (el alemán) Michael Schumacher después de 23 años".

"En los últimos años somos el equipo que más ha ganado en el mundo. En 2008, 2010 y 2012 perdimos el título en la última carrera. La temporada verdaderamente decepcionante fue la última. Pero así es el deporte", agregó.

Todo apunta, aunque tampoco lo ha dicho en la entrevista, a que el alemán Sebastian Vettel, vigente campeón mundial, ocupará su plaza tras desvincularse de Red Bull.