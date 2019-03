El Mercedes W04 de Hamilton y Rosberg ya ruge en Jerez

Ya hemos podido ver a la nueva flecha de plata. El Mercedes W04 que Lewis Hamilton y Nico Rosberg pilotarán esta temporada ya ha rodado en el Circuito de Jerez un día antes de los tests de pretemporada. Nico Rosberg se ha encargado de poner en marcha la nueva flecha plateada de Mercedes AMG Petronas F1, el W04. El germano se ha subido al coche por primera vez antes de que la escudería presentara el monoplaza en sociedad.



La expectación es máxima. Lewis Hamilton, el mayor movimiento de la temporada pasada en el mercado de fichajes después de que abandonara McLaren, también está presente en Jerez en la presentación mundial de la nueva flecha de plata. Mercedes apuesta por el Mundial y, en palabras de Bernie Ecclestone, la firma germana podría ya optar al título este mismo año. De momento, ya hemos podido ver el W04, un coche que a simple vista cambia bastante respecto a su predecesor.

Unas horas antes de la presentación oficial en la recta del Circuito de Jerez, todo el mundo pudo ver las imágenes del monoplaza rodando en pista: Rosberg subió una foto a Twitter y Mercedes mandó un vído en el que Hamilton grababa a con su móvil a su compañero sobre el trazado jerezano. Todo para anunciar a Blackbery como nuevo patrocinador. Por tanto, hablamos de una presentación muy diferente a la del resto de equipos, que siempre tratan de evitar filtraciones.



Cabe destacar que el W04 suaviza el morro escalonado, tal y como han hecho Ferrari o McLaren. En Mercedes aseguran que han introducido cinco elementos aerodinámicos nuevos en la parte delantera y han evolucionado la trasera para potenciar el denominado 'Efecto Coanda'.



Lewis Hamilton se ha mostrado optimista. "Nunca había visto un equipo tan hambriento de éxitos". "Este es un nuevo comienzo para mí con el equipo en Brackley, aunque he trabajado con Mercedes-Benz desde hace mucho tiempo, lo que me ha enseñado una cosa sobre todo: Mercedes-Benz no sabe cómo perder. Estamos jugando un partido largo, pero sé que tendremos éxito juntos, y estoy muy emocionado de ser una parte importante para que eso ocurra", señala el campeón del mundo en 2008.



Nico Rosberg también cree que Mercedes llegará a lo más alto: "La atmósfera en el equipo es muy positiva y la gente está muy motivada para tener éxito. Además, tengo un nuevo compañero de equipo con Lewis. Es su primera vez con las 'flechas plateadas' y buscaré cómo trabajar juntos y apoyarnos para hacer de este el mejor equipo en la Fórmula 1", dice el alemán.