Hamilton desmiente que Mercedes haya protestado por la maniobra de Verstappen: "Un idiota lo ha dicho, pero no es verdad"

Tras las informaciones divulgadas que decían que Mercedes había protestado ante los comisarios de la FIA la maniobra de Verstappen sobre Hamilton, el piloto británico se ha apresurado en desmentirlo.

Hamilton ha escrito un tuit en el que asegura que "no ha habido protesta ni por su parte ni por parte de Mercedes". "Un idiota lo ha dicho, pero no es verdad, fin del asunto", añadió. Lo cierto es que después de la carrera ha asegurado que el holandés "se ha movido en la frenada".

There is no protest from myself. Just heard the team had but I told them it is not what we do. We are champions, we move on. End of!