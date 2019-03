Mercedes, enemigo público de la parrilla

El inicio de Mercedes ha sido aplastante este 2014. Después de que Rosberg ganara en Australia y del doblete de los bólidos plateadas en Malasia, todo el mundo se pregunta si será posible dar caza a Mercedes esta temporada. El arranque de las flechas de Brackley recuerda al de Brawn en 2009, cuando Jenson Button se paseó por el Mundial. Hamilton sacó 24 segundos al siguiente monoplaza en Sepang, un Vettel que terminó tercero. En Australia Rosberg venció con 35 segundos de margen, coche de seguridad incluido.

Vettel, única amenaza real para Mercedes

Los rivales se han asustado al comprobar este rendimiento en tan solo dos carreras. A estas alturas solo Red Bull parece en condiciones de darles caza, si bien la versión oficial dice que la diferencia con Mercedes es, por ahora, prácticamente insalvable. El caso es que Sebastian Vettel subió al podio tras el desastre de Australia y se presenta, de momento, como la gran amenaza al dominio de Mercedes. El tetracampeón acabó la prueba justo detrás de Nico Rosberg y estuvo cerca de quitarle la segunda plaza del cajón, pero el paseo de Hamilton en Kuala Lumpur duele en Milton Keynes: "Es una gran diferencia", reconoce Christian Horner.

Mercedes consiguió un doblete después de 59 años, cuando lo consiguieron Stirling Moss y Juan Manuel Fangio. "No recuerdo cuándo fue la última vez en mi carrera que tuve una distancia como ésta, sobre todo con un compañero de equipo pilotando el mismo coche", reconoce Hamilton. Lewis lo acaba a su rivalidad con Rosberg: "La presión de mi compañero hace que esté empujando más. Es por eso que estamos apretando. Nico Rosberg es muy rápido, ganó la primera carrera, siempre está ahí, así que naturalmente nos presionamos entre nosotros. Pero este año estoy empujando mucho más. He ganado como nunca lo había hecho", dice el campeón británico en 2008.



Hamilton hizo pole, vuelta rápida y victoria; tercer triplete de su carrera. Por su parte, Fernando Alonso terminó el GP de Malasia de nuevo a las puertas del podio. El bicampeón español necesita que Ferrari mejore el punto débil del F14 T, la velocidad punta. Sin embargo, no espera grandes cambios en Baréin debido a las características del circuito: "No podemos esperar ningún milagro para Baréin, porque ya estaremos entrenando otra vez en solo cinco días, así que ningún equipo va a hacer pasos agigantados. La velocidad punta también es importante en Baréin y creo que Williams va estar fuerte también. Quiero volver a estar entre los cinco primeros".

Fernando Alonso, tercero en el Mundial

El asturiano reconoce que ahora mismo están por detrás de Mercedes y Red Bull: "Necesitamos seguir quedando tan cerca como podamos de los mejores, así podremos pensar en el campeonato más adelante si el coche es más competitivo". Al final de la carrera se produjo una imagen curiosa: Alonso se detuvo junto al RB10 de Red Bull; quizá buscaba los once segundos que le había sacado Vettel en carrera. Si el poderío de Mercedes reside en su motor, la diferencia con Red Bull se vuelve a deber a la aerodinámica. Lo más positivo para Fernando es el tercer puesto en el Mundial: "Lo mejor es estar a un punto de Hamilton y delante de Vettel".