McLaren-Honda presenta el nuevo MP4-30, un monoplaza para 'hacer historia' en la F1

La escudería británica McLaren ha presentado el MP4-30, el bólido que pilotarán el español Fernando Alonso y el inglés Jenson Button en la temporada 2015 de Fórmula 1. La escudería de Woking presentó el MP4-30, el primer McLaren con motores de potencia Honda en 23 años.



En el diseño, que evoca a los bólidos que pilotaron Ayrton Senna y Alain Prost en sus épicas batallas a finales de la década de los ochenta, destacan los colores rojo y gris oscuro, sin espacio para el blanco, como se había rumoreado en las últimas semanas.



"Me siento orgulloso de ser parte de una escudería con tanta historia en la Fórmula 1. Mi objetivo es escribir un capítulo más en la relación McLaren-Honda", dijo Fernando Alonso, piloto titular de las "flechas plateadas" para esta temporada.

Tan motivado "como la primera vez"

"Estoy tan motivado como cuando me subí a un Fórmula Uno por primera vez. Nunca me he sentido tan preparado como ahora para una nueva temporada", añadió el bicampeón del mundo en unas declaraciones que recoge la web de McLaren. La escudería británica finalizó el pasado curso en quinta posición del Mundial de constructores, con 181 puntos, a 520 de Mercedes.



En cuanto a las grandes novedades, el morro es la que más destaca. Obviamente, con la nueva normativa se ha requerido todo un nuevo diseño de la parte frontal del monoplaza, que no tendrá ese apéndice que llevaba en 2014, sino que será mucho más fino y alargado.