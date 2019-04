Hamilton: "Rosberg cometió un error en la curva 1 y tuve una opción en la curva 2"

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) explicó, tras ganar el Gran Premio de Austria de Fórmula Uno con un adelantamiento al alemán Nico Rosberg en la última vuelta, que en esa acción su compañero de equipo cometió un error, bloqueó las ruedas y chocó contra él.



"Estuvimos luchando hasta la última vuelta, pero Nico cometió un error en la curva 1 y tuve una opción por fuera en la curva 2. Creo que le dejé mucho espacio por el interior, pero bloqueó y chocó contra mí. Verdaderamente, creo que fue un problema con sus frenos", indicó tras la carrera, en la que logró su victoria número 46.



"Yo estaba en la trazada y él en mi punto ciego por lo que pensaba que seguía estando ahí, así que me fui muy largo y le dejé mucho espacio, pero cuando comencé a girar estaba en el borde de la pista y noté un golpe fuerte", ha añadido.



Hamilton, que dijo que fue una carrera "increíble" y "muy complicada", lamentó los abucheos del público durante la ceremonia del podio y aunque dijo que no le gustaban añadió que los aficionados están en su derecho.



"Este circuito es increíble. Me encanta venir aquí. Además, Toto -Wolf- y Niki -Lauda- son de aquí, así que es algo genial correr aquí. Creo que gané la carrera limpiamente y no sé el motivo -de los silbidos y abucheos-", agregó.

En contra de las órdenes de equipo

Lewis Hamilton se mostró en contra de la posible decisión que planteó Mercedes sobre imponer órdenes de equipo: “Quiero competir, he crecido queriendo correr. Quería llegar a la fórmula 1, correr contra los mejores y ser el mejor al ganar a los demás”, dijo el piloto británico.

“Lo mejor de todo es que Toto Wolff y Niki Lauda son grandes y nos permiten competir, de eso se tratan las carreras”, apostilla el tricampeón de F1.