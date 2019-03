Fernando Alonso lamenta el fallecimiento de María de Villota: "Rezo por ella y por su familia"

Fernando Alonso lamentó profundamente el fallecimiento de la expiloto María de Villota, de 33 años, fallecida en un hotel de Sevilla de muerte natural. El asturiano, nada más bajarse del monoplaza tras los Libres 2, se enteró de la noticia.

"Acabo de quitarme el casco y me lo han dicho. No sé qué decir... no sé ni si está confirmado", afirmó el piloto de la escudería Ferrari.

Fernando Alonso mostró sus condolencias hacia la familia por la muerte de María de Villota. "Rezar por ella y por su familia, y por toda la familia del motor. Era muy querida por todo el mundo. No sé bien qué decir", añadió.

Ferrari se suma al apoyo

La escudería Ferrari, para la que compiten el doble campeón español Fernando Alonso y el brasileño Felipe Massa, envió un mensaje de condolencia tras conocer el fallecimiento de la piloto española Maria de Villota, que apareció muerta en un hotel de Sevilla.

"Trágica noticia la del fallecimiento de María de Villota. Nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. #Triste", reza la misiva publicada por Ferrari en la red social 'twitter'.

La noticia ha golpeado con fuerza el paddock. Era una persona muy querida por su vitalidad o su entrega a la Fórmula 1, y de ahí que todos los pilotos hayan lamentado mucho su pérdida.

"Es muy triste cuando te enteras de noticias así, sobre todo porque después del accidente parecía que iba bien", declaró Sergio Pérez.

"Me quedo con su sonrisa, que seguro que nunca nos abandonará", comentó Pedro de la Rosa, al igual que Marc Gené, que también se queda con su vitalidad. "Yo la trataba un poco distinto por ser mujer, y ella se molestó mucho conmigo, quería que se le tratara como un piloto más, lo que demuestra cómo era".

Carlos Gracia, presidente de la RFEA, dijo que había contactado con ella la noche anterior al trágico suceso. "Mi último contacto con ella fue casualmente de madrugada; ella me mandó un correo recordándome la presentación de su libro, que era este lunes".