Fernando Alonso, en 'El Transistor': "No veo ningún motivo para ser pesimista"

Sus objetivos

"Creo que el año pasado había tres escuderías muy por encima, McLaren puede saltar de ser el noveno equipo a estar muy cerca de ellos, ese salto es el que esperamos todos".

"Que McLaren estuviese cerca de los primeros, que podamos luchar por algún podio, estar entre los cinco primeros en todas las carreras posibles, estar en la Q3... En Australia veremos".

La negra etapa de Honda

"Empezamos un proyecto ilusionante. La vuelta de McLaren-Honda hacía pensar que iba a ser un proyecto competitivo. McLaren decidió cambiar de motor y poner un Renault que estaba haciendo las cosas bien. Por ahora estamos contentos".

"No tengo ningún problema con ellos. Los que estaban en la pista no tenían la culpa de los problemas que venían de fábrica".

Su pronóstico con Toro Rosso

"Los test son test, veremos cuando estén en Australia. Si están entre los 10 primeros aplaudiremos, pero creo que no va a ser así, veremos cómo sacan adelante las carreras".

"Tengo la responsabilidad y la obligación de hacer lo mejor para el equipo. El año pasado fue difícil, se vio en el documental de Amazon, intentamos arrancar el motor y se rompió... Decían que lo sentían y qué vas a hacer no hay nada que hacer. Después de ese arranque decidimos correr las 500 millas de Indianápolis y el equipo intentó remar para sacar la situación adelante".

Se defiende ante las críticas

"La mala suerte es aquí en España. Me siento mucho mejor tratado aquí, pero esa tendencia a decir 'qué mala suerte' o 'ahora que te has ido mira el Honda cómo va'. Creo que pueden estar entre los tres o cuatro peores posiciones y con Renault hemos mejorado cuatro segundos... Ese es un punto positivo. Yo dejé Ferrari en 2014, entramos en 2018 y Ferrari no ha hecho ni segundo... No entiendo la coletilla de que cuando me voy de un equipo ese equipo mejora".

La pasión por los karts

"Disfruto más en el karting. Te viene a la memoria tu niñez, son 15 años conduciendo karts y con la escuela de karting en Asturias... Todo lo percibes en el volante, en el asiento".

Presión desde pequeño

"El automovilismo es mi vida entera, lo disfruto cada minuto. El deporte profesional no es tan bonito, es brusco y puede ser violento para un niño o un adolescente. Te toca vivir cosas a cierta edad que igual no te toca".

Tres años duros

"Ha sido difícil llevar estos tres años. Mi vida se basa en la competición y en esas pequeñas alegrías que te animan a seguir hacia adelante. Cuando te falta la victoria es duro, pero aprendes muchas cosas cuando las cosas no van bien. Estos años han abierto mis expectativas hacia carreras legendarias donde en más igualdad que en la Fórmula 1 puedas demostrar que eres rápido. Todo ocurre por algo y quizás ahora encuentre explicación a estos tres años".

Las secuelas de la Fórmula 1

"Te duele todo. Los fisios están continuamente tratándonos. No tengo grandes problemas, pero la espalda, el cuello, los hombros... Rozas con todo en el coche. Tienes que prepararte en cierta medida para eso y a lo largo de tu carrera la espalda, las vértebras se va notando. Cuando voy a revisiones me dicen que tengo la espalda como si tuviese 45 años, no 35".