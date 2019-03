Cristiano Ronaldo, copiloto de Button por un día

El futbolista portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo y el piloto británico de Fórmula 1 Jenson Button (McLaren) compartieron unos retos de conducción en el Circuito del Jarama organizados por una marca de relojes que los patrocina. Primero Button enseñó a Ronaldo cómo hacer giros sobre sí mismo con el coche, un deportivo McLaren 650S. El británico realizó estos derrapes, llamados 'donuts' que el portugués intentó emular después. A continuación, el piloto inglés volvió a realizar unos giros, esta vez con el objetivo de que Ronaldo colara algún balón dentro del automóvil descapotable.

Durante toda la mañana ambos deportistas mostraron buena sintonía y compartieron algunas bromas. Después, Button dio con Ronaldo una vuelta entera al circuito madrileño, en la que llegó a superar los 245 kilómetros por hora, según explicó el piloto inglés. Ronaldo también tuvo su turno para intentar la vuelta rápida montado junto a un técnico de McLaren, aunque decidió hacerlo sin casco, a diferencia de Button.

Por último, tanto Button como Ronaldo tomaron el volante de un McLaren y dieron varias vueltas juntos en dos coches: Ronaldo en un McLaren P1 negro y Button en un McLaren 650S naranja con el que hicieron el resto de las pruebas. Los retos fueron organizados por la marca de relojería Tag Heuer, que patrocina a ambos, bajo el eslogan: 'No falles bajo presión' ('Don't crack under pressure', según el eslogan oficial en inglés).

Tras mostrar pericias al volante, Button afirmó que le gusta cómo trabaja Fernando Alonso (Ferrari), cuando fue preguntado por si el asturiano podría ser su próximo compañero en la escudería McLaren. "Tengo mucho respeto por Alonso. Lo conozco desde el karting. Me gusta mucho cómo trabaja, es muy fuerte mentalmente y me encanta. Es rápido y es muy completo", comentó cuando fue preguntado por si preferiría como compañero a Alonso o al alemán Sebastian Vettel (Red Bull). Respecto a las posibilidades de cambios de asiento en su equipo, McLaren, Button afirmó que "no cree en rumores".

Con vistas al próximo Gran Premio, el de Italia en Monza, Button reconoció que McLaren no podrá estar entre los mejores, aunque lo harán "bien". "Monza es de los circuitos más rápidos del campeonato. Creo que podemos hacerlo bien, pero no para estar con los Mercedes o con Williams. Creo que los Ferrari lo harán bien en Italia. Nosotros estamos mejorando, pero nos llevará tiempo", explicó.

El británico apostó por los coches de la escudería Williams como posibles rivales de los Mercedes por la carrera. "Creo que los Williams lo harán muy bien", afirmó, elogiando al creador de la escudería, sir Frank Williams, y a su hija y directora deportiva del equipo, Claire Williams.

Sobre su compañero de coche en la jornada, Cristiano Ronaldo, Button afirmó: "Lo intentamos hacer despacio pero no tuvimos mucho tiempo para enseñarle. Lo pasamos bien", dijo, que elogiando las habilidades del madridista al volante, su "control en las curvas" y su pilotaje. "Pilota rápido", reconoció. "No tengo la emoción que tú tienes cuando marcas un gol, pero te he podido enseñar la adrenalina que tenemos nosotros cuando pilotamos", comentó Button en conversación con Ronaldo y la prensa durante el acto.