Carlos Sainz: "Este coche no te deja pasarte ni un pelín del límite"

El piloto español Carlos Sainz (Renault), tras acabar undécimo en la jornada clasificatoria del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1, ha afirmado que su coche "no te deja pasarte ni un pelín del límite", admitiendo haber cometido "un error en la curva 8" que le ha impedido acceder a la Q3.

"Sensaciones buenas hasta la Q2, que no hemos podido mejorar. Lo de siempre, intentas ir tirando un poquito más e intentando encontrar el límite del coche; pero llega un punto en el que te pasas y este coche no te deja pasarte ni un pelín de ese límite", dijo Sainz.

"He hecho un error en la curva 8 y ahí he perdido la Q3. Sabíamos que la pista iba a mejorar y nosotros teníamos que mejorar; o bajaba ese tiempo o no pasábamos. He intentado mejorar esas dos o tres décimas, pero no ha podido ser", se lamentó el piloto madrileño, antes de afrontar en el circuito de Yas Marina la vigesimoprimera y última prueba del Mundial.