Vettel manda en los Libres 3 de Mónaco con Sainz quinto y Alonso 14º

Es la hora de acercarse a los muros. Es la hora de que empiece la primera parte de la carrera de Mónaco, cuando los pilotos se jugarán sobre Mónaco gran parte de sus puntos y de las posiciones de parrilla que ocuparán al término de la carrera. Las pruebas se han terminado, se han acabado con los Libres 3 y con Sebastian Vettel mandando con puño de hierro con un 1:16.143 por delante de Nico Rosberg y de Lewis Hamilton. A más de cinco décimas de Lewis Hamilton... y a dos segundos de un Alonso que ha sido 14º.



Cualquier riesgo era innecesario, aunque alguno decidió ir al límite para terminar yéndose contra los muros, como Verstappen y como Raikkonen. El finlandés provocó la única bandera roja de la última sesión de ensayos justo después de que Alonso pasara por la línea de meta y marcara su tiempo definitivo. En su momento le sirvió para ser cuarto, al final fue 14º y podría haber terminado mejor de no ser por el tráfico. Un tráfico intenso que le impidió estar a segundo y medio de Vettel.



Eso es buena señal para él, para McLaren y para Honda, pues el motor es lo de menos en las estrechas calles del Principado. La mala señal es la brutal igualdad que hay en la zona media de la tabla de tiempos. Sólo Mercedes y Ferrari, salvo desgracia en forma de toque, parecen estar por encima del resto. Los demás, todos muy juntos y en pocas décimas. Alonso tendrá que pasar muy cerca de los muros, con lo que ello conlleva, para que la Q3 sea posible. Button ha sido octavo, así que poderse se puede.



Vettel manda un mensaje a Mercedes

Y es que nadie se va a librar de la enorme batalla en clasificación. Una en la que la Q1 será muy complicada por la cantidad de coches que habrá en el asfalto, porque alguno de ellos no son precisamente rápidos y porque los muros acechan. Quien más se acercó a ellos fue Sebastian Vettel, que consiguió el mejor tiempo de los Libres 3. Un tiempazo que fue cinco décimas superior al del Mercedes de Lewis Hamilton. Inesperado, sorprendente y agradable de cara a la hora clasificatoria.

No están tan superiores los Mercedes, o eso o no han ido a fondo guardándose algo para cuando comiencen a jugarse los puntos en clasificación. Y es que Hamilton ha marcado su mejor tiempo al comienzo de la sesión, y por más que ha ido mejorando la pista no ha podido mejorar. Sí lo hizo Rosberg, que fue la mayor oposición a Seb y que se quedó a poco más de dos décimas. Nico está ante una prueba que conoce bien y en la que puede arañar unos puntos a Lewis.

Sainz, al cien por cien en Mónaco

Y quien puede arañar muchos puntos en Mónaco es Carlos Sainz. El madrileño está a que se sale en el Principado, metafóricamente hablando claro, y no hacía otra cosa que mejorar. El Toro Rosso está muy bien diseñado y en Montecarlo, donde el motor es lo de menos, está aprovechando para lucirse. A Verstappen sólo le frenaron los muros y un impacto en su alerón trasero, pero al español nada le paró. A pesar del tráfico de la parte final de los Libres 3, mejoró y mejoró hasta subir a la quinza plaza de la tabla de tiempos. No deja de sorprender Sainz.

Va a ser divertida la clasificación, cada uno con sus luchas y pujando al máximo para no perder comba en sus respectivos objetivos. Vital será superar la Q1 y no caer en un tráfico que pueda tirar por tierra tu puesto en parrilla y tu carrera. Gran parte de las opciones de todos los pilotos pasa por hacer una buen sábado, y todo lo que sea salir atrás será meterse en un buen lío en las estrechas y siempre peligrosas calles de Mónaco.