Vettel: "Un grandísimo resultado para el equipo"

Sebastian Vettel ha acabado el GP de Mónaco en segunda posición, justo detrás de Nico Rosberg: "La verdad es que las cosas se han dado la vuelta al final. Hemos visto a Hamilton saliendo del garaje, la cosa ha estado muy cerca pero he salido delante. Intenté presionar a Rosberg y cuando hemos entrado a cambiar neumáticos fue demasiado pronto. Es un grandísimo resultado para el equipo. Hemos estado más cerca en carrera que en clasificación".



"Los neumáticos no están hechos para que se enfríen. Sabíamos que era complicado alcanzar a Hamilton pero después del relanzamiento fue muy difícil conservar neumáticos con Lewis detrás. No he tenido opciones de pasar a Rosberg", dice el alemán.