Verstappen, sancionado con cinco puestos en la parrilla de Canadá

Max Verstappen provocó un espectacular accidente en el GP de Mónaco tras colisionar con Romain Grosjean. Tras una colisión frontal, el piloto de Torosso se fue violentamente contra las protecciones en Santa Devota.



La FIA ha analizado el incidente y ha sancionado al de los Países Bajos con cinco posiciones en la parrilla del GP de Canadá. Además, el joven piloto ha perdido dos puntos en el carné.



"No estoy muy mal, puedo caminar así que está bien. Tengo un poco de dolor en mi brazo, pero he salido del coche tan pronto como he podido. Levantarse es siempre mejor que quedarse sentado en el monoplaza", contó el holandés.

"No ha sido arriesgado"

Verstappen no ha dejado de justificarse: "Realmente no ha sido un movimiento demasiado arriesgado porque en la vuelta anterior frené en el mismo sitio. Sin embargo, en el accidente, Romain frenó un poco antes de lo que me esperaba. Intenté esquivarlo, pero me pilló por sorpresa".