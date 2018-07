Sainz: "He cometido un error de 'rookie' en la curva 14; toca remontar"

Mala suerte para Carlos Sainz en la clasificación de Malasia. Tras bordarlo en Q1, donde quedó cuarto, al final se quedó fuera de la Q3 debido a la lluvia que empezó a caer en Q2. El de Toro Rosso saldrá finalmente en el puesto 15 en Sepang y tendrá que remontar para entrar en los puntos en una prueba siempre complicada.

Eso sí, no deja todo lo sucedido en Q2 en manos de la lluvia: "Es una lotería, pero hemos tenido mala suerte. He cometido un error que no debí haber hecho. Iba en una gran vuelta pero no he frenado en el sitio y la aborté [...] He perdido agarre en la curva 14 y no he podido anticiparme a la lluvia. Ha sido un error de rookie".



Sainz piensa que si no hubiera habido agua habría estado muy arriba: "En la Q1 hemos enseñado nuestras cartas y dónde podríamos haber estado si todo hubiera sido en seco. Me encontraba perfecto con el coche, pocas veces he estado así y con tanta confianza".



El madrileño confía en la estrategia: "Tocará remontar. Adelantar será complicado pero deberemos buscar una estrategia diferente a la del resto. Haremos nuestra propia carrera y a ganar posiciones".

"Me encanta correr con lluvia, es donde más me divierto, así que si llueve mañana no pasa nada", dice Sainz.