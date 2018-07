Rosberg lidera los Libres 3 de Malasia con Sainz octavo y Alonso 15º

Todo listo para la clasificación de Malasia. Mercedes vuelve a postularse como clara favorita para volver a revivir un duelo entre sus dos pilotos en una lucha por la pole en la que solo parecen poder luchar ellos. En estos Libres 3 ha sido Nico Rosberg el que ha ganado a Lewis Hamilton gracias a un tiempo de 1:39.690. Tras ellos, y a más de medio segundo, Kimi Raikkonen.

Mientras los de siempre copan los mejores tiempos de cada sesión, en McLaren-Honda siguen con su particular camino hacia la grandeza. Poco a poco van creciendo y van dando con las claves para no volver a repetir la hecatombe australiana. Han ganado en fiabilidad, en confianza y vuelta a vuelta van situándose en posiciones de batalla con, eso sí, escuderías que no están arriba.



Pero ya dan sensación de poder competir. Ya hay una base sobre la que trabajar. Fernando Alonso es también uno de los principales responsables de este relativo optimismo que hay en Woking con la evidente mejoría en Malasia con respecto a Melbourne. El asturiano, con los duros, se colocó entre los dos Lotus en el puesto once, y marcando tiempos regulares además. Con el blando, y debido al tráfico, no pudo mejorar demasiado y terminó en el puesto 15.



Ferrari se acerca más a Mercedes

Por delante de Button, a tres décimas de Button más bien. Y a más de dos segundos del tiempo marcado por Nico Rosberg y Lewis Hamilton. El alemán le ha ganado la partida al bicampeón, que ha tenido muchos bloqueos de neumáticos incluso para él y le ha terminado pasando factura. No demasiada, pues entre ambos ha habido menos de dos décimas.

Y es que la igualdad entre los dos Mercedes es total. Al igual que la igualdad que hay entre todos los del 'segundo escalón'. Ferrari, Red Bull y Williams están ahí, en parejitas las tres escuderías salvo Ricciardo y Kvyat, entre los que sigue habiendo un mundo. Eso sí, del trío el que más próximo está al imperio aleman es el cuadro de Maranello, con un Raikkonen excelso que está ejerciendo de líder en Kuala Lumpur.



El motor funciona, y el motor Renault mejora. Ricciardo es la muestra, y Toro Rosso también. Carlos Sainz ha vuelto a ganar la partida a un Verstappen cada vez más tenso y nervioso al que la presión parece estar venciendo. Y Roberto Merhi también ha logrado vencer a Will Stevens en Manor, con lo que los tres españoles han ganado sus respectivas batallas con sus compañeros de equipo.



Muchas luchas en clasificación

Ya no hay tiempo para más pruebas ni para más errores, errores que hemos visto en demasía en Sepang con bloqueos, salidas de pista y paseos pro hierba y arena. Mercedes no puede permitirse relajación alguna pues a pesar de que siguen arriba la diferencia con Ferrari es cada vez más pequeña. Fernando Alonso pujará por entrar en Q2, Carlos Sainz por llegar a Q3 y Roberto Merhi por colarse en el 107%. Batallas para todos en clasificación.