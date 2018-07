Mercedes boicotea a Hamilton en Mónaco

Faltaban 15 vueltas para el final del GP de Mónaco. Lewis Hamilton lideraba la carrera con veinte segundos de ventaja; había sido el mejor durante todo el fin de semana y enfilaba su segunda victoria en el Principado tras la de 2008 con McLaren. Pero el brutal accidente de Verstappen lo cambió todo.



El de los Países Bajos colisionó con Grosjean y se fue contra las protecciones violentamente: coche de seguridad. Fue entonces cuando Hamilton, recién renovado con Mercedes, vigente campeón y actual líder del Mundial, entró a boxes de manera incomprensible para cambiar los neumáticos en una error estratégico de dimensiones épicas. Tanto es así, que Lewis salió de boxes detrás de Rosberg y de Vettel. Nico se encontró la victoria.



"Esperaba que el resto también parase", acertó a decir Lewis Hamilton tras la carrera. El británico parecía fuera de sí, pero se contuvo: "No puedo expresar cómo me siento en este momento, así que no voy a intentarlo". "Uno confía en su equipo; ganamos y perdemos juntos", cerraba visiblemente abatido, tras señalar que se sentaría a hablarlo con el equipo.



De una victoria segura a verse superado por un Ferrari y estar sólo cuatro puntos por encima de Rosberg en el Mundial. Niki Lauda tildó de "inaceptable" el error estratégico de Mercedes, al tiempo que Toto Wolff se apresuró a pedir perdón a Hamilton: "Hemos hecho perder la carrera a Hamilton".



Hasta Nico Rosberg, beneficiario del inesperado regalo, era consciente de la situación del equipo: "Estoy muy contento. Sé que he tenido muchísima suerte. Hamilton se habría merecido esta victoria, ha sido mejor pero así son las cosas".