Horner renueva al frente de Red Bull

"No me quitó el sueño todo esto -los rumores-, no es cierto. Recientemente he firmado una extensión de mi contrato con Red Bull"

El 'Team Principal' de Red Bull, Christian Horner, ha asegurado que ha renovado su contrato con el equipo, desmintiendo los rumores que le situaban fuera de la escudería, y ha afirmado que su máximo objetivo ahora es que Red Bull "vuelva a la situación en la que estaba hace 18 meses".

"No me quitó el sueño todo esto -los rumores-, no es cierto. Recientemente he firmado una extensión de mi contrato con Red Bull, tengo una gran relación con Dietrich y mi objetivo es conseguir que el equipo vuelva a la situación en la que estábamos hace 18 meses" declaró a Sky Sports en el Goodwood Festival of Speed.



Así, el ingeniero británico ha llegado a un acuerdo con el dueño del equipo con sede en Milton Keynes, Dietrich Mateschitz, y ha dicho que todos los rumores son "basura". "No puedes gastar demasiada energía en cosas así, pero en el mundo en que vivimos a veces la gente de los equipos rivales dice cosas y luego la historia llega a Internet y se extiende", indicó.



"Hace dos semanas estaba relevando a Bernie -Ecclestone-, esta semana me voy del equipo y la semana que viene probablemente voy a estar conduciendo el coche", ironizó.



Red Bull, que ha culpado a Renault -su suministrador de motores- de la falta de competitividad del equipo, debe mejorar sus prestaciones, según Horner. "Lo importante para nosotros como equipo es hacer el mejor trabajo que podamos y aprovechar un avance en potencia del motor", indicó.



"Nos estamos centrando, como hemos hecho en todos los años anteriores, en el desarrollo del coche, en sacar el máximo partido de él, conseguir mejoras en cada Gran Premio y tratar de que al final de la temporada hayamos mejorado el tiempo de vuelta", añadió.

Déficit de potencia clave en Silverstone

Además, habló del próximo Gran Premio de Gran Bretaña. "Creo que el déficit de potencia sigue siendo un factor clave en Silverstone, pero ni de lejos tan grande como lo fue en Austria o en Montreal, pero sigue siendo importante", subrayó.



"Cuando lleguemos a Hungría, en un par de semanas, volverá a tener menos influencia. Espero que seamos un poco más competitivos. Estamos trabajando duro para obtener más desarrollo de Renault en la segunda mitad del año", concluyó.