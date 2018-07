Rosberg domina los Libres 1 de Gran Bretaña con Sainz quinto

El sonido de la F1 2015 ya está presente en Silverstone. Ya está presente en una pista de gran tradición y en un país con cientos de miles de fans de la Fórmula 1 como es Gran Bretaña. Los Libres 1 han dictado sentencia y han mostrado que el trazado británico es de los que le gustan a Mercedes. Nico Rosberg ha sido el más rápido de la sesión con un 1:34.274, superando por una décima a Lewis Hamilton y por más de un segundo a los dos Toro Rosso, la gran sorpresa de la jornada.



Y es que Max Verstappen y Carlos Sainz, aún por saber con qué carga de gasolina iban, han destacado sobremanera con respecto al resto e incluso con respecto a sus propias caracterísitcas. En un trazado principalmente de motor, y con su unidad de potencia Renault que no se puede comparar ni a Mercedes ni a Ferrari, los de Faenza han sido tercero y quinto. Una muestra más de la capacidad de adaptación que tienen los de la 'filial' de Red Bull.



En su particular lucha, Max Verstappen ha superado al madrileño por un par de décimas. El que se vive en Toro Rosso es uno de los mejores envites, por no decir el mejor, que se está viviendo esta temporada. Igualdad total, juventud, ganas y pasión es lo que están poniendo ambos. Con eso están siendo la sorpresa y superando a equipos con mayor entidad y de mayor potencial.

Sesión sin avances en McLaren-Honda

De supuesto mayor potencial, como es el caso de McLaren-Honda. Como debería ser el caso, por presupuesto y por nombre, de McLaren-Honda. Advirtió Alonso, ya advirtió Fernando de que iban a dar pocas vueltas. Pocas dieron, y además en ninguna destacaron ni él ni Jenson Button. El británico tuvo problemas para montar el fondo plano; el asturiano arrastró un motor ya usado y los ya problemas normales de su MP4-30.

Parecería cuanto menos increíble pensar que un McLaren propulsado por un motorista como Honda fuera incapaz de separarse de un Manor, pero lo increíble se tornó cierto cuando Fernando no podía abrir hueco en el vuelta a vuelta que hizo con respecto a Will Stevens. Así pues, Alonso y Button sólo pudieron batir a los coches de Manor en estos Libres 1.



Sin rival para Mercedes

Los Mercedes batieron a todos, como suele ser habitual cada fin de semana de F1. Los plateados no encontraron rival alguno en el aterrizaje en Gran Bretaña. No dijo en vano Rosberg que esta pista parecía pensada para ellos, pues metieron una gran distancia con respecto al resto y Ferrari, con Raikkonen como el más destacado, apenas se acercaron. Quizá la estrategia de ir casi sin gasolina los viernes esté cambiando...



Pero a más de un segundo se quedaron. Vettel, incluso estuvo cerca del segundo y medio. Gran distancia. Enorme distancia la que tienen con el supuesto segundo equipo de la parrilla actual. A falta de ver dónde está Williams, con Susie Wolff subiéndose en el monoplaza en estos Libres 1, parece complicado que haya quien pueda batir a Mercedes.



Queda mucho eso sí, y lo que queda es mucho más relevante que unos Libres 1 que por experiencia sabemos no son o no suelen ser el resultado final ni real del Gran Premio. Veremos si Gran Bretaña, como suele ser habitual, vuelve a dar espectáculo para los aficionados a la F1.