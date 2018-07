Alonso termina undécimo en unos Libres 1 de Mónaco liderados por Hamilton

Las calles de Mónaco ya se han vestido con los colores de los monoplazas de F1 en este 2015. Los 90 primeros minutos de los Libres 1 de esta mítica prueba del Principado ya han tenido lugar y con ellos una gran noticia para McLaren-Honda y para Fernando Alonso. El asturiano ha terminado undécimo y se ha quedado a poco más de un segundo con respecto al 1:18.750 de Lewis Hamilton.



El bicampeón ha demostrado una temporada más lo que todo el mundo sabe. Montecarlo es un asfalto para pilotos más que de motor y de monoplazas. Que es un circuito en el que el talento de quien lleva el volante se impone a la calidad de la unidad de potencia del coche. La velocidad punta es un factor secundario en la estrechez del Principado, y el McLaren-Honda se ha sentido cómodo sin tener que correr en rectas.



Fernando se ha dado prisa, y tras el susto inicial al salirse de pista en la única escapatoria de todo el circuito, lugar que muchos han visitado en estos Libres 1, ha hecho unas muy buenas vueltas finales para poco a poco remontar puestos y colocarse en la misma décima que, por ejemplo, Felipe Massa y el mismísimo Nico Rosberg.



Hamilton lidera por delante de un sorprendente Verstappen

El duelo en Mercedes lo ganó Hamilton, que ha celebrado su reciente renovación con el mensaje de que su derrota en España está olvidada. Ha hecho rápido el trabajo, y eso que al comienzo todos tuvieron que poner goma intermedia porque el asfalto estaba algo mojado. Lewis ha puesto tierra de por medio con su compañero en el inicio de Mónaco, aunque a saber qué pasa al final.



Y es que poco se puede sacar tanto de los puestos como de los tiempos finales. La pista mejoró muchísimo con el paso de las vueltas y eso ayudó para que Verstappen, por ejemplo, se situara en segunda posición a una décima del británico. Imposible de batir para Carlos Sainz, que, eso sí, firmó un gran quinto puesto al finalizar la sesión.



Sainz aprovecha cada metro de Mónaco

El madrileño ha estado muy agresivo en sus primeras vueltas en F1 sobre un trazado tan exigente como Mónaco. Tanto que de hecho se ha salido en el mismo lugar que Fernando Alonso, pero al igual que el asturiano se ha rehecho, se ha quitado los miedos de unos muros que a punto ha estado de probar y ha volado en Montecarlo. En cuanto a Roberto Merhi, ha terminado último a dos décimas de Stevens.



A ver si los Libres 2 nos dejan datos que puedan reflejar mejor el cómo se comportan los coches en este circuito tan extraño. Lo que se use aquí no se usará en Canadá, y lo especial de la pista puede dar ocasión a los no habituales para dar la sorpresa. Quién pensaría que un Toro Rosso estaría a una décima de un Mercedes, o que un McLaren-Honda estaría a un segundo...