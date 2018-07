Pole acuática de Hamilton en Malasia por delante de un gran Vettel

Qué bien viene que caiga un poco de agua de vez en cuando. Y cómo se ponen las cosas cuando cae el diluvio universal sobre el asfalto de un circuito de F1. Otra vez, clasificación en mojado. Y otra vez en Malasia, donde si llueve lo hace de verdad. Tras un parón de 30 minutos entre Q2 y Q3, finalmente Lewis Hamilton se hizo con la pole pero por primera vez desde Bélgica 2014 habrá otro color en la primera línea de la parrilla.

Sí, alguien se ha colado en el imperio Mercedes. Y ese alguien no es otro que el tetracampeón del mundo en activo de la F1. Sebastian Vettel lo ha hecho... y con Ferrari. Con el mismo equipo que hace una temporada hacía aguas en clasificación. Con ese equipo que no estaba y que supuestamente iba a tomarse este 2015 como un año de tránsito. Como ese equipo grande, que se empequeñeció y que ahora vuelve a asomarse al olimpo.



Quizá por el agua, el monoplaza de la 'Scuderia' se igualó al Mercedes. Quizá fuera por eso sí, pero para todos había agua, y mientras Rosberg se ahogó Seb no sólo llegó a la orilla sino que además lo hizo enfrentándose sin miedo al poder inmenso de las olas plateadas. Un poder que en manos de Hamilton sigue imbatible, y es que ahí, con la misma máquina, sí podemos ver por qué Lewis es campeón y por qué Nico aún no lo es.



Con el mismo coche, con agua y con las mismas condiciones de pista, el británico le metió cuatro décimas a su compañero para conseguir la pole de Malasia. Él, con su estilo de conducción, está ganándose a sus críticos y marcando ya desde el comienzo de Mundial la distancia con respecto a Rosberg. Dos carreras, dos primeras posiciones de salida. Y en esta ni tan siquiera será Nico el rival que más cerca tenga.



Mucho trabajo para Alonso y McLaren-Honda

Primer Ferrari en primera línea desde Malasia 2013. Desde hace unos dos años. Quién iba a decirlo, quién iba a pensar que un equipo como el italiano estaría tanto sin asomarse por esas posiciones. Así estaba claro que Fernando Alonso no podía seguir, y de nada vale ahora el pensar qué pasaría si hubiera seguido vistiendo de rojo. Ahora viste de blanco y negro, y la época transalpina queda atrás. Toca remangarse y levantar el McLaren-Honda. Y va a necesitar toda su fuerza.



Porque el coche está verde. Muy, muy verde. A pesar del paso adelante que han dado con respecto a Australia, otra vez habrían sido últimos de no ser por los dos Manor. Las distancias con los equipos medianos es cada vez más pequeña, pero en Malasia las posiciones 17 y 18 de la parrilla tendrán los nombres de Jenson Button y de Fernando Alonso. Una carrera loca podría dar opciones a ambos para que las carencias en cuanto a potencia de su monoplaza se noten menos.



Eso es también lo que pide Sainz para poder llevar su Toro Rosso a los puntos. Una pena su clasificación, pues tras una Q1 inmensa en la que estaba al nivel de Ferrari todo se fue al traste por un error en la vuetla 14 de Q2 cuando la lluvia arreciaba en Malasia. Sólo pudo dar una vuelta buena, una insuficiente vuelta, y tanto él como Kimi se vieron sorprendidos por el agua malasia.



Vettel, a por todas

Ya lo único que queda es la carrera, en la que como confirmó la FIA podremos contar con Roberto Merhi a pesar de que su crono de Q1 no estaba en el 107%. Una carrera que se siente diferente por poder tener un coche que no sea un Mercedes en las dos primeras posiciones de salida. Sebastian Vettel ha dado la primera 'sorpresa' del Mundial, veremos si no da otra cuando termine la segunda prueba del campeonato...