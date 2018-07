Fernando Alonso: "Me siento cómodo en el coche y eso me da confianza"

El español Fernando Alonso (McLaren), doble campeón mundial de Fórmula 1, que este viernes regresó a las pistas con el que fuese su equipo durante 2007 y tras recuperarse del accidente que le obligó a saltarse la prueba inaugural de Australia, explicó que está "encantado de estar de vuelta" y que disfrutó "muchísimo".



"Estoy encantado de estar de vuelta, disfruté muchísimo hoy", explicó Alonso, de 33 años, este viernes, en Sepang, donde ganó tres veces, con tres coches distintos: en 2005, con Renault; en 2007, con McLaren; y en 2012, a bordo de un Ferrari.



"Quizá no estoy al cien por ciento después de dos semanas en el sofá y dos semanas sin conducir, pero estoy lo suficientemente en forma para disfrutar", explicó el doble campeón mundial asturiano, en declaraciones difundidas por su propia escudería.



"Para mí, hoy ha sido como el segundo día de pruebas, ya que solo tuve un día entero en Barcelona durante los entrenamientos de pretemporada, cuando pude hacer 63 vueltas. Hoy he conseguido hacer 45. Además, sin ningún problema; y eso es un paso importante", explicó Alonso, con 32 victorias y 22 'poles' en Fórmula 1.



"Estamos mejorando las prestaciones aerodinámicas, conociendo mejor la unidad de potencia y desarrollando la interacción entre todo el equipo. Cada vuelta nos ayuda a aprender", comentó el español en la pista en la que en 2003 se convirtió, en esos momentos, en el más joven de la historia de la Fórmula 1 en salir desde la 'pole' y en subir al podio en un Gran Premio.



"Me siento cómodo en el coche y eso me da la confianza para empujarlo al límite. Hemos tenido algún problema con la regularidad de las frenadas pero eso lo podremos solucionar esta noche. Me siento estupendamente, he disfrutado mucho hoy", indicó Alonso.