Fernando Alonso: "Estaré en McLaren en 2016 y 2017, seguro"

El piloto español Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo de Fórmula Uno, ha afirmado este jueves en el circuito de Sochi, escenario este fin de semana del Gran Premio de Rusia, que tanto en 2016 como en 2017 seguirá en el equipo McLaren.



Durante la conferencia de prensa oficial de la FIA previa al decimoquinto Gran Premio del año y a la pregunta de si en 2016 estará en la parrilla con un McLaren, Alonso dijo: "Y en 2017".

"Éste es un deporte único en el que llevamos un micrófono en el casco y lo que dices sale en directo por televisión"

Los rumores dentro del paddock del Mundial de Fórmula Uno han apuntado recientemente a una posible salida de Alonso de McLaren por la frustrante temporada de 2015, pese a que él mismo, tras la carrera de Japón, escribió en Twiter: "Que nadie tenga duda que tengo tres años con McLaren y mi carrera en la Fórmula Uno acabará en este equipo, y ojalá ganando todo".



A Fernando Alonso también le recordaron en la conferencia de prensa sus palabras por radio hacia el equipo en Japón, en la que calificó como "vergüenza" la falta de potencia del motor de su McLaren-Honda, al que comparó con un coche de las GP2 Series.



"Durante toda la temporada hemos afrontado momentos difíciles y duros. Lo que dices por radio debería permanecer en el ámbito privado porque estás hablando con tu equipo, no públicamente", explicó.



"Cuando hemos hablado en público hemos sido muy positivos todo el tiempo. A veces es normal y comprensible hablar con el equipo porque tanto (el británico) Jenson (Button) como yo estamos muy comprometidos. Es normal cuando estás peleando y ves que estás perdiendo posiciones y no puedes evitarlo", señaló.



"Éste es un deporte único en el que llevamos un micrófono en el casco y lo que dices sale en directo por televisión. Imagínate lo que podríamos averiguar si lo llevaran los jugadores de la NBA o de fútbol", explicó.



Alonso cree que "es comprensible la frustración con el coche".



"Es frustrante estar batallando duro como deportista competitivo que eres y estás en un coche, en una carrera, tratas de darlo todo vuelta a vuelta y pierdes posiciones fácilmente en las rectas, incluso antes de llegar al punto de frenada", agregó.



"Me alegro de que sólo se hayan hecho públicos los mensajes de Suzuka porque si escuchas mis mensajes y los de Jenson en todas las carreras te sorprenderías incluso más", precisó.