Carlos Sainz: "El GP de México es distinto a lo que hay en la Fórmula 1"

El piloto español Carlos Sainz (Toro Rosso) no descuida su afán por seguir creciendo en su primer año en la Fórmula 1 por lo que ha asegurado en la previa del Gran Premio de México que las tres carreras restantes del Mundial son para "seguir aprendiendo", al tiempo que ha confesado estar disfrutando del mejor momento del año.

"Me he divertido mucho en cada carrera especialmente en las dos últimas, saliendo de atrás y terminando arriba"

"Ha sido un gran año. Además de los resultados y el espectáculo todos estamos aprendiendo mucho. Yo me he divertido mucho en cada carrera especialmente en las dos últimas, saliendo de atrás y terminando arriba. Tenemos que seguir aprendiendo hasta el final de la temporada", apuntó en la rueda de prensa previa a la cita mexicana.



Sainz se mostró con muchas ganas de seguir con su progresión al volante de su Toro Rosso, después de la gran carrera en Austin y con el reclamo que supone el Autódromo Hermanos Rodríguez. "Es importante terminar arriba y terminar la temporada en buenas posiciones", indicó sobre el tramo final de la temporada antes de referirse al circuito mexicano.



"Desde fuera he podido caminar en la pista y estoy muy sorprendido con las muchas gradas en el últimos sector especialmente con esa entrada en el estadio. Es distinto a lo que hay en la Fórmula 1 y va a ser muy interesante. Son nuevas estrategias, la degradación, ese par de rectas largas van a ser una oportunidad de adelantar y si encima llueve como parece que puede ser va a ser más interesante aún", apuntó.



Sainz recordó su experiencia en la 'tormenta' de Austin, donde terminó séptimo. "Fue una carrera muy difícil. Mi primera vuelta en seco en Austin fue en carrera. No tenía ninguna información. Aprendí en cada vuelta, sabía que no podía cometer errores y aunque tuvimos muchos problemas durante la carrera y la penalización al final fue un gran éxito. La mejor carrera de la temporada y quiero que llegue ya México y que siga la racha", finalizó.