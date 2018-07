Carlos Sainz: "Mi debut en Mónaco fue mejor de lo esperado"

Carlos Sainz se ha mostrado muy satisfecho con su primera toma de contacto en el Gran Premio de Mónaco, ya que para ser un novato en la cita del Principado el resultado fue "mejor de lo que esperaba", con lo que ha confesado que afronta el fin de semana con buenas sensaciones y confianza.



"Estoy satisfecho y hoy me he divertido mucho. Ha sido la primera vez que he pilotado un coche de Fórmula 1 en Mónaco y esto siempre es especial, algo que había soñando durante muchos años", indicó un Sainz que se llevó el quinto y sexto mejor tiempo en las dos sesiones de este jueves.



Así las cosas y con sus primeros giros en las calles de Montecarlo, el piloto madrileño calificó de mejor de lo esperado la doble sesión de libres. "En términos de rendimiento, no ha estado nada mal, e incluso mejor de lo que esperaba en mi debut aquí. Pero aún es pronto y no se sabe muy bien lo que han hecho el resto de pilotos", señaló.

Se siente "confiado"

"Ha sido una pena no poder dar más vueltas en los segundos libres debido a la lluvia, y es algo muy importante para un piloto novato como yo, pero lo importante es que me siento bien con el coche y estoy confiado", finalizó el piloto de Toro Rosso.