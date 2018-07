Alonso: "En las curvas ganamos décimas y en las rectas perdemos segundos"

No era esta la carrera de McLaren-Honda. No lo ha sido de hecho. Fernando Alonso y Jenson Button han terminado 13º y 14º, y tan solo han podido superar en la pista de Bélgica a los dos Manor. El asturiano ya lo dijo al llegar a Spa, y sus pronósticos se han cumplido pues el ritmo de su monoplaza ha sido bastante pobre. Demasiada recta para un motor al que le falta potencia.



Así lo ha confirmado el bicampeón: "En las curvas ganamos décimas y en las rectas perdemos segundos. Aquí son seis curvas y lo demás son todo rectas. Las expectativas de competitividad en Monza no son mejores que aquí. Hay pistas más favoritas y otras menos. En Singapur y en Japón nos divertiremos más".



Eso sí, en el arranque reconoce que si disfrutó: "Es donde más nos podemos divertir. A partir de ahí no teníamos ritmo. Ya lo sabíamos. Aún así todo ha ido mejor de lo esperado. El coche ha ido bien en carrera y los neumáticos también. He sacado 40 segundos a Button, que en 43 vueltas es casi un segundo por giro. Ha sido mi mejor carrera en Spa".