Sainz, mejor debutante español en una clasificación: "No esperaba un inicio tan bueno"

Impecable debut de Carlos Sainz en la F1 a bordo del Toro Rosso. El español no sólo dejó grandes sensaciones en los Libres sino que a la hora de jugarse el todo por el todo en clasificación se ha convertido en el mejor debutante español de la historia con su octavo mejor crono en Australia, aunque sale séptimo por la baja de Bottas. Brillante el joven madrileño en Melbourne, que parecía todo un veterano más que un novato que pisaba por primera vez Albert Park.



Ni el propio Carlos se pensaba que su comienzo en la Fórmula 1 iba a ser así: "No me imaginaba un debut tan bueno como este. Estaba en uno de mis objetivos estar en Q3 y lograrlo te deja un gran sabor de boca".



Sainz admite que ha sido tarea complicada: "Las distancias en mitad de parrilla están bastante ajustadas. La idea era poner rueda nueva y ganar décima a décima. Al final lo he conseguido y no he cometido ningún error grande".



Precisamente su calma ha sido a buen seguro la principal virtud que le ha llevado al séptimo puesto: "Una de las claves es el trabajo. Hay que trabajar mucho y es lo que he hecho todo este invierno. Además hay que estar muy calmado porque cualquier error te deja fuera".